Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron en total discreción en Portugal

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son desde ahora oficialmente marido y mujer. La mediática pareja se casó en total discreción este martes en Portugal. Tras casi una década de relación, el astro del fútbol y la influencer contrajeron matrimonio en una ceremonia civil íntima celebrada en Cascais, cerca de Lisboa, informó a la AFP Brunswick Group, la agencia que representa a la estrella portuguesa. Ronaldo, de 41 años, y Georgina, de 32, oficializaron su unión lejos de un rito fastuoso, en total reserva, tras varios días de especulaciones y pistas falsas sobre los festejos.

La única fotografía oficial disponible es la publicada en las redes sociales de ambos, en la que se ven sus manos entrelazadas, con sus alianzas bien visibles. CR7 acompañó la imagen con la leyenda “C (corazón) G”. Las especulaciones sobre el lugar y la fecha de la boda se multiplicaron en los últimos días, pero la pareja acabó pillando a todo el mundo por sorpresa. “La ceremonia fue un momento privado e íntimo al que asistieron sus cinco hijos”, indicó Brunswick Group en un comunicado que recoge una declaración del jugador transmitida a la firma de representación. Un portavoz de la agencia explicó a la AFP que el delantero “pidió que se difundiera este comunicado, pero no habrá más información, ni fotografías ni videos”. La pareja se comprometió hace exactamente un año, cuando Georgina anunció en Instagram que Ronaldo le había pedido matrimonio. Entonces publicó una foto de sus manos con un imponente anillo de compromiso.

El propio astro dio a entender el año pasado que el matrimonio podría celebrarse después del Mundial de 2026, disputado en Norteamérica entre junio y julio. Algunos medios de comunicación anunciaron la boda en varias ocasiones desde principios de agosto: primero en Sintra, en las afueras de Lisboa, y después en Funchal, en la isla de Madeira, de donde es originario CR7. A raíz de los artículos de prensa que anunciaron el matrimonio el pasado sábado en Funchal, cientos de personas se congregaron frente a la catedral de la ciudad a la espera del acto. Pero finalmente vieron llegar a otra pareja de novios. Sin embargo, al ser contactada por la AFP unos días antes, la catedral de Funchal indicó que no tenía prevista ninguna ceremonia de boda para el artillero, aunque precisó que “hubiera sido un honor”. Los ahora marido y mujer se conocieron en 2016, cuando Rodríguez trabajaba en una tienda de Gucci en Madrid, y ella lo describió como “amor a primera vista”. En una entrevista concedida a Vogue Arabia en 2025, afirmó que sintió, casi de inmediato, “una sensación de paz y una energía inexplicable” cuando estaba con el goleador. “Como si nos conociéramos de toda la vida”, señaló. Desde entonces han conformado una familia muy expuesta mediáticamente. Georgina, una modelo e influencer española de origen argentino, cría junto a Ronaldo a las dos hijas de ambos, mientras que el futbolista es también padre de otros tres hijos. Comparten regularmente su vida familiar con sus millones de seguidores en las redes sociales (750 millones entre los dos). El exdelantero del Manchester United, el Real Madrid y la Juventus, ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones, actualmente juega en el club saudí Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. FOTO: Tomada de las redes sociales @Cristiano

Tras la eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026, el portugués confirmó que esta sexta Copa del Mundo había sido la última para él, aunque sin revelar si piensa continuar su carrera internacional. Rodríguez, en tanto, se dio a conocer al protagonizar una serie de Netflix titulada “I am Georgina” (Soy Georgina). La pareja cuenta, además, con una cartera de inversiones que incluye marcas de moda y una cadena de hoteles. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas