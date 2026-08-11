Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron en total discreción en Portugal

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son desde ahora oficialmente marido y mujer. La mediática pareja se casó en total discreción este martes en Portugal.
Tras casi una década de relación, el astro del fútbol y la influencer contrajeron matrimonio en una ceremonia civil íntima celebrada en Cascais, cerca de Lisboa, informó a la AFP Brunswick Group, la agencia que representa a la estrella portuguesa.
Ronaldo, de 41 años, y Georgina, de 32, oficializaron su unión lejos de un rito fastuoso, en total reserva, tras varios días de especulaciones y pistas falsas sobre los festejos.