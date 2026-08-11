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Incendio en cárcel de Buenaventura cobró seis vidas en plena emergencia por el terremoto

Las autoridades ahora buscan a dónde trasladar a más de 300 sobrevivientes y miembros de bandas criminales.

  • El fuego consumió el techo de la prisión transitoria en Buenaventura, por donde fueron evacuados varios de los sobrevivientes. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
    El fuego consumió el techo de la prisión transitoria en Buenaventura, por donde fueron evacuados varios de los sobrevivientes. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 5 horas
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Seis presuntos delincuentes perdieron la vida durante un extraño incendio en un centro de reclusión transitoria de Buenaventura, Valle del Cauca, en plena atención de la emergencia por el terremoto que sacudió a la Costa Pacífica y el Eje Cafetero.

La conflagración se registró entre la noche del lunes y la madrugada de este martes en la cárcel de sindicados Marte, en el casco urbano de la población portuaria, que alberga a 376 capturados por diversos delitos.

La causa del incendio está siendo investigada. Una hipótesis apunta a una riña entre algunos internos, en la cual uno de ellos desató la llamarada; otra sugiere que fue un intento de fuga masiva, aprovechando que todas las autoridades del distrito estaban ocupadas en la atención al desastre que produjo el sismo de 7,4° de magnitud.

El fuego consumió el techo de la edificación y produjo otros daños estructurales. Decenas de los internos fueron evacuados gracias a la intervención de los bomberos y la Policía, de acuerdo con los videos grabados por la comunidad.

Cinco de las víctimas fallecieron en el lugar, mientras que la otra alcanzó a ser trasladada a un centro médico, donde finalmente murió, de acuerdo con el reporte policial.

“La cárcel quedó completamente destruida. Hicimos contacto con el ministro de Justicia, Iván Alfonso Cancino González, para que nos pueda apoyar con el Inpec, poder trasladar a todas estas personas que se encuentran en esta cárcel, y evitar que no se convierta en algún problema de violencia”, contó la gobernadora de Valle, Dilian Francisca Toro.

Según la funcionaria, “en esta cárcel hay 370 personas detenidas de ‘los Shottas’ y ‘los Espartanos’”, es decir, de las principales bandas de crimen organizado de Buenaventura.

Las dos estuvieron en una mesa de conversaciones con el gobierno anterior, en el marco de la política de “paz total”, y aunque pactaron una tregua temporal, todo se vino abajo cuando “los Espartanos” se levantaron de la mesa en 2024, alegando que “los Shottas” los traicionaron y aprovecharon los diálogos para fortalecerse en el territorio.

Desde entonces, el índice de homicidios se incrementó en el distrito portuario, según la Policía.

Las identidades de los fallecidos en el incendio no han sido reveladas por las autoridades.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: La historia detrás de la matanza entre disidentes de las Farc que deja nueve muertos en Buenaventura.

BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué pasó con los presos de la cárcel Marte de Buenaventura después del incendio?
Las autoridades buscan trasladar a los internos que permanecían en la cárcel Marte, debido a que el incendio ocasionó daños estructurales. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió apoyo al Ministerio de Justicia y al Inpec para realizar el traslado y evitar nuevos hechos de violencia.
¿Cuál fue la causa del incendio en la cárcel Marte de Buenaventura?
La causa del incendio todavía está siendo investigada. Entre las hipótesis mencionadas por las autoridades están una riña entre internos que habría provocado la conflagración y un posible intento de fuga masiva durante la emergencia ocasionada por el terremoto.
¿Cuántas personas estaban detenidas en la cárcel Marte cuando ocurrió el incendio?
El centro de reclusión transitoria Marte albergaba a cerca de 376 personas capturadas por diferentes delitos. La gobernadora del Valle señaló que alrededor de 370 de los detenidos pertenecían a las bandas conocidas como “los Shottas” y “los Espartanos”.
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