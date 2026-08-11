Incendio en cárcel de Buenaventura cobró seis vidas en plena emergencia por el terremoto

Seis presuntos delincuentes perdieron la vida durante un extraño incendio en un centro de reclusión transitoria de Buenaventura, Valle del Cauca, en plena atención de la emergencia por el terremoto que sacudió a la Costa Pacífica y el Eje Cafetero.

La conflagración se registró entre la noche del lunes y la madrugada de este martes en la cárcel de sindicados Marte, en el casco urbano de la población portuaria, que alberga a 376 capturados por diversos delitos.

La causa del incendio está siendo investigada. Una hipótesis apunta a una riña entre algunos internos, en la cual uno de ellos desató la llamarada; otra sugiere que fue un intento de fuga masiva, aprovechando que todas las autoridades del distrito estaban ocupadas en la atención al desastre que produjo el sismo de 7,4° de magnitud.

El fuego consumió el techo de la edificación y produjo otros daños estructurales. Decenas de los internos fueron evacuados gracias a la intervención de los bomberos y la Policía, de acuerdo con los videos grabados por la comunidad.

Cinco de las víctimas fallecieron en el lugar, mientras que la otra alcanzó a ser trasladada a un centro médico, donde finalmente murió, de acuerdo con el reporte policial.

“La cárcel quedó completamente destruida. Hicimos contacto con el ministro de Justicia, Iván Alfonso Cancino González, para que nos pueda apoyar con el Inpec, poder trasladar a todas estas personas que se encuentran en esta cárcel, y evitar que no se convierta en algún problema de violencia”, contó la gobernadora de Valle, Dilian Francisca Toro.