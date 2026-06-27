Ya están en Venezuela los 22 bomberos de Medellín que pasaron horas esperando autorización para ingresar

Mientras Venezuela enfrenta las consecuencias de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han dejado, al menos, 920 muertos y más de 4.300 heridos, el despliegue del equipo de Bomberos de Medellín quedó marcado por una larga espera que retrasó el inicio de las labores de rescate. Aunque los socorristas viajaron desde temprano con el propósito de comenzar cuanto antes las operaciones humanitarias, permanecieron durante más de cuatro horas en una sala del aeropuerto venezolano sin autorización para ingresar al país. En contexto: “No dejaron entrar a Venezuela a nuestros Bomberos Medellín”: denuncia el alcalde Federico Gutiérrez La situación fue denunciada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien calificó como “absurdo” que, en medio de una emergencia de esa magnitud, los rescatistas no pudieran iniciar su misión. “Llevan 4 horas en la sala del aeropuerto en territorio venezolano. El pueblo venezolano necesitando atención en la búsqueda de personas con y sin vida por el terrible terremoto y las ‘autoridades’ de Venezuela no los dejan ingresar”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Finalmente, cerca de las 11 de la noche del viernes, el Gobierno venezolano otorgó la autorización para que el grupo pudiera entrar al país y desplazarse hacia las zonas afectadas. Lea más: Imágenes satelitales muestran cómo quedó Venezuela tras el terremoto, ¿por qué La Guaira resultó tan afectada? Sin embargo, Gutiérrez volvió a cuestionar la demora y concluyó su pronunciamiento con un mensaje dirigido a las autoridades de ambos países: “Señores, es una tragedia. Es una emergencia. No es una fiesta que necesite invitación. Pobre Venezuela y pobre Colombia con estos arrogantes soberbios. Se trata de la vida de la gente”.

La respuesta del Gobierno nacional

La Cancillería y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitieron un pronunciamiento en el que recordaron que toda misión colombiana de búsqueda y rescate en Venezuela debe coordinarse exclusivamente a través del Gobierno nacional.

La entidad explicó que el envío de equipos de rescate solo puede realizarse mediante la articulación entre la UNGRD, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Gobierno venezolano, ya que corresponde al Estado colombiano representar al país ante los mecanismos internacionales de asistencia humanitaria.

Además, señaló que las misiones internacionales deben responder a solicitudes oficiales del país afectado y desarrollarse mediante los canales diplomáticos establecidos entre ambos gobiernos. Según la UNGRD, el despliegue de grupos de manera independiente “puede generar dificultades en la organización de la respuesta, duplicidad de esfuerzos, riesgos para los rescatistas y limitaciones para su incorporación a las operaciones oficiales de búsqueda y rescate”.