Ya están en Venezuela los 22 bomberos de Medellín que pasaron horas esperando autorización para ingresar

Mientras Venezuela enfrenta las consecuencias de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han dejado, al menos, 920 muertos y más de 4.300 heridos, el despliegue del equipo de Bomberos de Medellín quedó marcado por una larga espera que retrasó el inicio de las labores de rescate.
Aunque los socorristas viajaron desde temprano con el propósito de comenzar cuanto antes las operaciones humanitarias, permanecieron durante más de cuatro horas en una sala del aeropuerto venezolano sin autorización para ingresar al país.
En contexto: “No dejaron entrar a Venezuela a nuestros Bomberos Medellín”: denuncia el alcalde Federico Gutiérrez
La situación fue denunciada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien calificó como “absurdo” que, en medio de una emergencia de esa magnitud, los rescatistas no pudieran iniciar su misión.
“Llevan 4 horas en la sala del aeropuerto en territorio venezolano. El pueblo venezolano necesitando atención en la búsqueda de personas con y sin vida por el terrible terremoto y las ‘autoridades’ de Venezuela no los dejan ingresar”, escribió el mandatario en su cuenta de X.