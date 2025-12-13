x

Dolor en Bucaramanga: incendio arrasó con más de 50 viviendas y dejó decenas de familias damnificadas

Según confirmó Jorge Villarreal, director del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, el incendio fue controlado hacia la medianoche, tras varias horas de intensas labores.

  • Incendio en Bucaramanga que dejó más de 50 viviendas destruidas. FOTOS: Captura de Video - tomada de X @LAFMBucaramanga
Colprensa
13 de diciembre de 2025
bookmark

Hacia las 9:00 de la noche del viernes 12 de diciembre, las llamas avanzaban sin control en el asentamiento humano 12 de Octubre Bajo, ubicado cerca del barrio Santander, sector Las Pilas, en Bucaramanga. Los residentes gritaban desesperados: “¡Ayuden con agua!”, mientras observaban cómo el fuego devoraba sus viviendas.

Los habitantes del sector realizaron un acto humanitario y desesperado: se organizaron con baldes de agua y arena para intentar apagar o, al menos, mitigar las llamas mientras llegaba la ayuda oficial.

Lea también: Alerta por activación de artefacto explosivo en la vía Medellín–Manizales: habilitan paso a un carril en el sector afectado

Cuando finalmente arribaron los organismos de socorro, el panorama era devastador. Al lugar llegaron Bomberos de Bucaramanga, Bomberos de Floridablanca y unidades de la Defensa Civil, quienes trabajaron de manera articulada para controlar la conflagración.

Según confirmó Jorge Villarreal, director del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, el incendio fue controlado hacia la medianoche, tras varias horas de intensas labores. Testigos relataron que en muchas de las viviendas funcionaban pipetas de gas, lo que provocó explosiones en medio del incendio. Numerosas familias no podían creer que estaban perdiendo todo lo que tenían.

Las autoridades señalaron que la mayoría de las viviendas estaban construidas en material liviano, especialmente madera, lo que permitió que el fuego se propagara con mayor rapidez. En total, 27 unidades del Cuerpo de Bomberos trabajaron para mitigar la emergencia.

Entérese: Gobernación de Antioquia ofreció $100 millones por responsables del incendio en oficina del Politécnico Jaime Isaza Cadavid

De manera preliminar, se reporta que más de 50 viviendas resultaron consumidas por las llamas, dejando a decenas de familias damnificadas. Más de 3 personas resultaron con quemaduras graves.

Dos hombres lucharon por su vida tras incendio en Bucaramanga

El incendio no solo dejó decenas de familias damnificadas, sino también varias personas lesionadas, entre ellas dos adultos con quemaduras de extrema gravedad que luchan por su vida en centros de salud.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, Víctor Rincón Ñáñez, de 61 años, sufrió quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 35 % de su cuerpo, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Santander, donde recibe atención especializada.

En estado aún más delicado se encuentra Yesid Pérez Gutiérrez, de 43 años, quien presenta quemaduras de tercer grado en el 40 % del cuerpo, además de inhalación de gases tóxicos, motivo por el cual permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivo del mismo centro hospitalario.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: Desmantelan red de minería ilegal en Antioquia: cinco capturados por delitos ambientales

