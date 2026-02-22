El lío que se armó por el buque Ocean Mariner, que interceptó EE. UU. con combustible cargado en Colombia

Un correo electrónico enviado el 31 de enero a autoridades colombianas advirtió que el buque Ocean Mariner, de bandera liberiana y señalado anteriormente por transportar combustible hacia Cuba desde México pese a las sanciones internacionales, se encontraba en un puerto de la costa atlántica del país. Semanas después, la embarcación terminaría escoltada por fuerzas estadounidenses, en medio de sospechas sobre el destino real de su cargamento.
Según reveló una investigación de EL TIEMPO, que tuvo acceso exclusivo a informes oficiales, fotografías y documentos de inspección, el combustible que llevaba el navío fue adquirido y embarcado en Colombia en una operación que, hasta ahora, las empresas involucradas califican como legal.
El barco zarpó el 5 de febrero desde la Sociedad Portuaria Sitio Nuevo, en Palermo (Magdalena), a unos 12 kilómetros de Barranquilla. Antes de partir, fue sometido a controles de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Policía Fiscal y Aduanera —incluido su grupo de Crímenes Transnacionales— y un representante de Ecopetrol.