Atlético Nacional y la marca paisa Bohío Playa lanzaron una colección de ropa inspirada en los “puros criollos”

A Daniel Velásquez todavía le suena a coincidencia. O a esas cosas que pasan cuando uno dice algo en voz alta y, de alguna manera, el mundo responde, algo que por este tiempo muchos le llaman “manifestar”. Y es que, desde este 20 de abril de 2026, Atlético Nacional dio un nuevo paso en su estrategia de marca con el lanzamiento de una colección de ropa en alianza con Bohío Playa, una firma paisa que ha ganado reconocimiento por su estética ligada al “criollismo colombiano” y un sello caribeño. Velázquez, fundador de la marca contó a este medio como nació la alianza: Fue en 2024 y en Bohío Playa publicaron un post sencillo en sus redes sociales. Se trataba de una lista de colaboraciones que les gustaría hacer algún día. Entre nombres lejanos como Bob Marley o Héctor Lavoe, se coló uno muy cercano, casi inevitable para una marca paisa: Atlético Nacional, sin pensar que esto podría materializarse más rápido de lo que hubiera creído.

¿Cómo nació la alianza entre Atlético Nacional y Bohío Playa?

“Fue algo muy particular. Nosotros hicimos un post con colaboraciones soñadas y pusimos a Nacional. A las dos horas nos escribieron para hacerlo realidad”, le contó a EL COLOMBIANO. La colaboración, que ya está disponible para el público, incluye cerca de 10 referencias entre prendas y accesorios, con precios que van desde los $130.000 hasta los $199.000. Se trata de la segunda apuesta del club en este tipo de iniciativas, luego de una primera colección lanzada con la también marca antioqueña Blow Up, con la que comenzó a explorar el segmento de moda para el hincha más allá de la camiseta oficial. A partir de ese momento, ambas partes trabajaron en una propuesta que conectara sus identidades. Por un lado, el enfoque de Bohío en el “criollismo”; por el otro, el concepto histórico de Nacional como el equipo de los “puros criollos”, campeón de la Copa Libertadores de 1989. Para Velázquez, Nacional y Bohío se encuentran en algo muy particular. No el partido, no el gol, no la tribuna. Es ese antes y el después. El parche. “La cerveza, la empanada, los caspeticos, la gente parchando... ahí es donde nos encontramos con Nacional. Queríamos que alguien se pudiera ir a un festival o al trabajo con algo del equipo y que se vea bien, que sea moda””, dijo. Ahí, en esa cotidianidad, fue donde empezó a tomar forma la colección. No como merchandising, sino como una especie de camiseta invisible: algo que no necesariamente grita “soy hincha”, pero lo deja ver en los detalles.

¿Qué incluye la colección?

La colección está compuesta por prendas de uso cotidiano, pensadas para el hincha fuera del estadio. Entre los productos disponibles se encuentran: camisas unisex tipo resort (referencias como “Mátame verde”, “Rey de Copas” y “1989”); shorts y pantalonetas; bodies; bucket hats, toallas y accesorios como portadocumentos Además, los precios identificados en el lanzamiento son: camisas: $199.000; bodies: $178.000; shorts y pantalonetas: $140.000; accesorios: entre $130.000 y $140.000.

Producción y cifras

La colección contempla cerca de 4.000 unidades, una cifra relevante para una marca independiente. Durante la preventa, realizada días antes del lanzamiento, “se habilitaron 1.000 prendas y más de 4.000 personas se registraron para adquirirlas”, contó, con emoción, el fundador de Bohío. Además, explicó que, en cuanto a la producción, todas las piezas fueron confeccionadas en Medellín, con proveedores locales. Bohío Playa trabaja con talleres satélite, incluyendo mano de obra de madres cabeza de hogar. “Trabajamos con madres cabeza de hogar y todo es hecho acá”, explicó. Para Bohío Playa, que se define como empresa B, este componente no es accesorio: es parte del corazón del proyecto. En medio de la conversación, hubo un momento en el que, Daniel Velázquez, dejó de hablar como empresario. “Somos hinchas a morir”, dijo, señalando que esta, junto a la colaboración que la marca tuvo junto a Carlos Vives, han sido los dos movimientos más importantes, a nivel marca. Y ahí todo encaja distinto. La colección no es solo una estrategia de marca ni un movimiento de posicionamiento, que también lo es, y grande, sino una especie de círculo que se cierra; el de un hincha que termina trabajando con el equipo que ha visto toda la vida. En el estadio, durante el partido de este 20 de abril frente a Bucaramanga por Liga BetPlay, habrá stands, con la mascota vistiendo las prendas, para que los hinchas se tomen fotos con una réplica de la Copa Libertadores. La colección empieza a circular, a mezclarse con la gente. Y Velásquez, entre todo, vuelve a lo mismo con lo que empezó: “Esto es un sueño”.

¿Dónde comprar la colección?