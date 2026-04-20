x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Aeronáutica Civil reveló las causas del peligroso acercamiento entre dos aviones en El Dorado en Bogotá

Lo que parecía una tragedia inminente en las pistas de la terminal aérea de la capital del país fue, según la Aerocivil, una maniobra de precisión, tras el reporte de riesgo a escasos metros de aterrizar.

  • En la noche del domingo 19 de abril, las tripulaciones de dos aviones que intentaban aterrizar en el aeropuerto El Dorado en Bogotá dieron un suspiro de alivio tras minutos de tensión. FOTO: Tomada de redes sociales
    En la noche del domingo 19 de abril, las tripulaciones de dos aviones que intentaban aterrizar en el aeropuerto El Dorado en Bogotá dieron un suspiro de alivio tras minutos de tensión. FOTO: Tomada de redes sociales
  • Lufthansa confirmó un incidente de seguridad en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. FOTO: Tomada de redes sociales
    Lufthansa confirmó un incidente de seguridad en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. FOTO: Tomada de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 3 horas
bookmark

La Aeronáutica Civil informó que el evento registrado en la noche de este domingo, 19 de abril, que involucró el presunto casi choque de dos aeronaves durante su aterrizaje en el aeropuerto El Dorado, se debió al cierre temporal de una pista, lo que obligó a redirigir operaciones.

Le puede interesar: Al borde de la tragedia: dos aviones estuvieron a punto de chocar en El Dorado

La entidad esclareció este lunes 20 de abril que, durante el proceso de aproximación de las aeronaves, la pista 32 derecha se encontraba temporalmente no disponible debido al bloqueo por parte de una tercera aeronave.

Esta situación obligó a que todos los tráficos aéreos para aproximación a la pista fueran direccionados a la pista 32 izquierda, incluido el vuelo de la compañía Qatar Airways y Lufthansa.

La Aerocivil aseguró que, aunque este cambio de instrucción generó una reducción de velocidad que disminuyó la distancia entre el avión de Qatar y la aeronave de Lufthansa, en todo momento se mantuvo una separación controlada y segura.

“La tripulación de Lufthansa, actuando bajo los más altos estándares de seguridad y siguiendo los parámetros establecidos en la carta de aproximación, decidió ejecutar de manera autónoma un procedimiento de aproximación frustrada. Es imperativo aclarar que este es un procedimiento normal y estandarizado en la aviación mundial, diseñado precisamente para garantizar la seguridad cuando los parámetros visuales o de distancia así lo sugieren”, indicó la Aerocivil a través de un comunicado.

La institución reiteró que el análisis técnico confirmó que esta situación se trató de un evento operacional gestionado bajo control y en ningún momento representó una situación crítica o un riesgo real para la seguridad aérea.

No es la primera vez que casi ocurren accidentes en El Dorado este año

Según los reportes del vuelo LH542 de Lufthansa (proveniente de Frankfurt) y de un Boeing 777 de la aerolínea Qatar Cargo, desde los controles aéreos les dieron autorización para aterrizar. Sin embargo, les habían asignado la misma pista.

La situación generó alerta luego de que quedara registrada en aplicaciones que siguen vuelos y en videos tomados por transeúntes en tierra. Según los pilotos, estuvieron a menos de 200 metros de colisionar entre sí.

En el caso del LH542, se trataba de un vuelo comercial que llegaba desde Frankfurt. Usuarios en diferentes redes sociales que aseguraron ir en aquel avión confirmaron que no pudieron aterrizar en el primer intento.

“Sí nos pareció raro el movimiento brusco del avión; dijo el piloto que había tráfico y podía ser peligroso”, dijo un usuario de X. Los videos de testigos en redes señalan que desde tierra se vieron los aviones volando a baja altura y las luces de ambos muy cerca entre sí.

Para algunos, la maniobra que realizó el vuelo de Lufthansa (go-around) es muy común, no es peligrosa y no sugiere una tragedia. Sin embargo, esta no es la primera vez que se presenta una situación así en el Aeropuerto El Dorado, controlado por la Aeronáutica Civil.

En cuanto a las denuncias y preocupaciones por situaciones similares en El Dorado, el otro caso reciente ocurrió en el mes de febrero de este año, cuando un helicóptero militar y una aeronave de Latam casi chocan en medio de un despegue.

La culpa habría sido de los controladores aéreos, puesto que le dieron permiso a la aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) de cruzar por la pista sur al mismo tiempo que le dieron luz verde al avión de Latam para iniciar el despegue (que tuvo que ser abortado de emergencia).

Lufthansa confirmó un incidente de seguridad en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. FOTO: Tomada de redes sociales
Lufthansa confirmó un incidente de seguridad en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. FOTO: Tomada de redes sociales

Torre Sur, helicóptero Fuerza Aérea Colombia 4080. (...) Mantenga 9500 pies. Cruce de trayectoria a la derecha aprobado, notifique con sigla. Aprobado cruce de trayectoria 402 (...) Torre Lan Colombia 478, aborta despegue pista 14 derecha (...) Torre Lan Colombia 478. ¿Cuál fue el motivo del cruce del helicóptero en nuestra trayectoria de despegue?”, dicen los audios de las torres de control.

Afortunadamente, ningún incidente dejó heridos. Sin embargo, parecen ser dos situaciones muy similares en muy poco tiempo. Por otra parte, la Aerocivil reiteró que su entidad es la única “fuente oficial” sobre este tipo de situaciones para evitar “especulaciones”.

También le puede interesar: ¿Hubo riesgo en El Dorado? Lufthansa explica por qué su avión casi choca con uno de carga en Bogotá

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos