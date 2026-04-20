Aeronáutica Civil reveló las causas del peligroso acercamiento entre dos aviones en El Dorado en Bogotá

La Aeronáutica Civil informó que el evento registrado en la noche de este domingo, 19 de abril, que involucró el presunto casi choque de dos aeronaves durante su aterrizaje en el aeropuerto El Dorado, se debió al cierre temporal de una pista, lo que obligó a redirigir operaciones.
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La entidad esclareció este lunes 20 de abril que, durante el proceso de aproximación de las aeronaves, la pista 32 derecha se encontraba temporalmente no disponible debido al bloqueo por parte de una tercera aeronave.