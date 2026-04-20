¿Cheques de lujo para todos? El plan de Elon Musk para “jubilar” a la humanidad, tras desempleo generado por la IA

La vieja guardia de Silicon Valley solía decir que la tecnología crearía más empleos de los que destruiría. Hoy en día, ese mantra se desmorona desde adentro. Tanto así que en una reciente declaración que ha vuelto a sacudir los cimientos de la teoría monetaria, Elon Musk ha puesto nombre a lo que considera la única salida viable para la estabilidad social: un “Ingreso Alto Universal”.
“Ingreso UNIVERSAL ALTO a través de cheques emitidos por el gobierno federal es la mejor manera de lidiar con el desempleo causado por la IA. La IA/robótica producirá bienes y servicios en exceso de lo que aumente la oferta monetaria, por lo que no habrá inflación”, señaló Musk en X.
A diferencia de los esquemas tradicionales de renta básica, el magnate propone que el Estado emita cheques federales de alto nivel para compensar el desplazamiento masivo de trabajadores por la automatización.
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