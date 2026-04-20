x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close
Exclusivo suscriptores

EXCLUSIVO: Fiscalía le suspendió orden de captura a “el Montañero” con una identidad que ya no existe

El vocero de las bandas criminales del Valle de Aburrá tiene tres cédulas, y la beneficiada por la Fiscalía este año, estaba cancelada desde 2022 en la Registraduría.

  • La fiscal General, Luz Adriana Camargo, le suspendió la orden de captura a “el Montañero” con una identidad que no existe. FOTOS: CORTESÍA.
    La fiscal General, Luz Adriana Camargo, le suspendió la orden de captura a “el Montañero” con una identidad que no existe. FOTOS: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
bookmark

A la polémica resolución de la Fiscalía General de la Nación, con la cual dejó en firme la suspensión de la orden de captura para siete de los 23 voceros de las bandas de crimen organizado del Valle de Aburrá, le apareció una nueva irregularidad: uno de los beneficiarios no existe en el sistema de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Se trata de alias “el Montañero”, jefe de la organización delincuencial “el Mesa”, quien desde 2022 participa como vocero en los diálogos de paz urbana con el Gobierno Nacional, los cuales se instalaron desde ese entonces en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

Este personaje quedó en libertad el 14 de marzo de 2024, tras cumplir una sentencia de ocho años por concierto para delinquir, de la cual apenas...

¿Tienes una suscripción?
INICIA SESIÓN
Has encontrado contenido
exclusivo para suscriptores
Entérate de qué tratan esta y muchas más producciones desarrolladas con periodismo riguroso y confiable
Selecciona tu plan
Plan destacado
Digital
Mensual
$16.900*
SUSCRÍBETE
*Paga $16.900 por el primer mes. A partir del segundo mes paga $21.500
  • Prueba el primer mes por $16.900. A partir del segundo mes paga $21.500.
  • Acceso completo a noticias sin publicidad invasiva (pop up, videos y display flotantes).
  • Mi Colombiano: Visualiza noticias según tu navegación y sigue temas de interés.
  • Club intelecto: harás parte de nuestro club de suscriptores a partir del 3er mes
  • Primicia en podcast exclusivos.
  • Newsletter "Aquí te cuento", una selección de las principales noticias del día en tu correo electrónico.
  • Versión digital de nuestra edición impresa con el histórico hasta 1 año.
  • Contenidos premium (investigaciones y especiales)
  • Cancela cuando quieras.
Digital
Anual
$222.800*
SUSCRÍBETE
*Pagando con tarjeta de crédito
  • Duración de la suscripción: 12 meses
  • Acceso completo a noticias sin publicidad invasiva (pop up, videos y display flotantes).
  • Mi Colombiano: Visualiza noticias según tu navegación y sigue temas de interés.
  • Club intelecto: harás parte de nuestro club de suscriptores y podrás vincular hasta 2 beneficiarios.
  • Primicia en podcast exclusivos.
  • Newsletter "Aquí te cuento", una selección de las principales noticias del día en tu correo electrónico.
  • Versión digital de nuestra edición impresa con el histórico hasta 1 año.
  • Contenidos premium (investigaciones y especiales)
  • Cancela cuando quieras (Si cancelas antes de que se cumplan los 12 meses contratados, no se te realizará el cobro de la renovación el siguiente año)
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida