EXCLUSIVO: Fiscalía le suspendió orden de captura a “el Montañero” con una identidad que ya no existe

A la polémica resolución de la Fiscalía General de la Nación, con la cual dejó en firme la suspensión de la orden de captura para siete de los 23 voceros de las bandas de crimen organizado del Valle de Aburrá, le apareció una nueva irregularidad: uno de los beneficiarios no existe en el sistema de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Se trata de alias “el Montañero”, jefe de la organización delincuencial “el Mesa”, quien desde 2022 participa como vocero en los diálogos de paz urbana con el Gobierno Nacional, los cuales se instalaron desde ese entonces en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Este personaje quedó en libertad el 14 de marzo de 2024, tras cumplir una sentencia de ocho años por concierto para delinquir, de la cual apenas...