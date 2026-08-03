Juicio contra Álex Saab en Estados Unidos ya tiene fecha; será en septiembre

Una corte federal de Miami ha programado oficialmente el inicio del juicio contra el empresario y exministro de Venezuela Alex Saab, quien es señalado por las autoridades estadounidenses como el principal testaferro de Nicolás Maduro.

La decisión la tomó la jueza federal Lauren F. Louis, quien precisó que la diligencia legal se desarrollará el próximo 8 de septiembre de 2026. El juicio se llevará a cabo ante un jurado popular y se estima que tendrá una duración aproximada de dos semanas.

Como paso previo al inicio de las audiencias, la jueza convocó a la Fiscalía y a la defensa a una audiencia virtual de preparación para el 1 de septiembre, con el fin de revisar los aspectos finales del caso. No obstante, la magistrada advirtió que, de presentarse inconvenientes que impidan iniciar en la fecha prevista, el proceso será reprogramado oportunamente.

Esta programación responde a la actuación de la defensa de Saab el pasado 22 de julio, cuando presentó una declaración formal de no culpabilidad frente a los cargos imputados y exigió que el caso fuera resuelto mediante un juicio con jurado.

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El empresario de 54 años enfrenta un expediente por presunto lavado de dinero, conspiración para ejecutar transacciones financieras ilícitas y ocultamiento y disfraz del origen de recursos. Las autoridades estadounidenses investigan su participación en operaciones financieras para el ocultamiento de fondos vinculados al gobierno venezolano.

El caso de Saab ha sido complejo y ha estado marcado por diferentes tensiones. El señalado testaferro de Maduro fue detenido inicialmente en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos poco después. Sin embargo, en 2023, durante la administración de Joe Biden, fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros con el gobierno de Venezuela, tras lo cual regresó a Caracas y fue nombrado Ministro de Industrias y Producción Nacional.