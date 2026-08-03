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Juicio contra Álex Saab en Estados Unidos ya tiene fecha; será en septiembre

El presunto testaferro de Nicolás Maduro ya había presentado una declaración de no culpabilidad y exigió en ese entonces que su caso fuera resuelto ante un jurado.

  • Alex Saab comparecerá ante un jurado en Estados Unidos en el mes de septiembre. Foto: Federico Parra / AFP
    Alex Saab comparecerá ante un jurado en Estados Unidos en el mes de septiembre. Foto: Federico Parra / AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Una corte federal de Miami ha programado oficialmente el inicio del juicio contra el empresario y exministro de Venezuela Alex Saab, quien es señalado por las autoridades estadounidenses como el principal testaferro de Nicolás Maduro.

La decisión la tomó la jueza federal Lauren F. Louis, quien precisó que la diligencia legal se desarrollará el próximo 8 de septiembre de 2026. El juicio se llevará a cabo ante un jurado popular y se estima que tendrá una duración aproximada de dos semanas.

Como paso previo al inicio de las audiencias, la jueza convocó a la Fiscalía y a la defensa a una audiencia virtual de preparación para el 1 de septiembre, con el fin de revisar los aspectos finales del caso. No obstante, la magistrada advirtió que, de presentarse inconvenientes que impidan iniciar en la fecha prevista, el proceso será reprogramado oportunamente.

Esta programación responde a la actuación de la defensa de Saab el pasado 22 de julio, cuando presentó una declaración formal de no culpabilidad frente a los cargos imputados y exigió que el caso fuera resuelto mediante un juicio con jurado.

Lea también: Álex Saab se declaró no culpable ante corte en EE. UU. y se cancela su comparecencia presencial

El empresario de 54 años enfrenta un expediente por presunto lavado de dinero, conspiración para ejecutar transacciones financieras ilícitas y ocultamiento y disfraz del origen de recursos. Las autoridades estadounidenses investigan su participación en operaciones financieras para el ocultamiento de fondos vinculados al gobierno venezolano.

El caso de Saab ha sido complejo y ha estado marcado por diferentes tensiones. El señalado testaferro de Maduro fue detenido inicialmente en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos poco después. Sin embargo, en 2023, durante la administración de Joe Biden, fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros con el gobierno de Venezuela, tras lo cual regresó a Caracas y fue nombrado Ministro de Industrias y Producción Nacional.

Su regreso ante la justicia de Estados Unidos se produjo tras una operación militar realizada el pasado 3 de enero de 2026 en Caracas, que resultó en su captura y traslado nuevamente a territorio estadounidense. En esa misma operación fue capturado Nicolás Maduro, quien junto a su esposa, Cilia Flores, permanece recluido en Nueva York a la espera de su propio juicio programado para junio de 2027.

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Aunque fue capturado en enero, compareció ante los tribunales el 18 de mayo, apenas dos días después de su deportación desde Venezuela. Ahora el caso del empresario toma mayor relevancia política debido a sus nexos con el régimen del país sudamericano.

Siga leyendo | Alex Saab en Miami sin el amparo del chavismo: ¿hablará de posibles relaciones entre Venezuela y Colombia?

Preguntas y respuestas

¿Cuándo comenzará el juicio de Alex Saab en Estados Unidos y cuánto durará?
El juicio está programado para iniciar el 8 de septiembre de 2026 ante un jurado popular. Según la jueza, se estima que las audiencias tendrán una duración aproximada de dos semanas, salvo que el proceso deba ser reprogramado.
¿Por qué el caso de Alex Saab será decidido por un jurado popular?
Porque la defensa presentó una declaración de no culpabilidad y solicitó formalmente que el proceso fuera resuelto mediante un juicio con jurado. Esa petición fue incorporada en la programación del proceso judicial.
¿Qué cargos enfrenta Alex Saab en la justicia de Estados Unidos?
Saab enfrenta cargos por presunto lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y ocultamiento del origen de recursos. Las autoridades estadounidenses investigan operaciones financieras presuntamente vinculadas al gobierno venezolano.
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