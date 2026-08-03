¿Va a viajar al exterior? Así puede tramitar el pasaporte en Antioquia paso a paso

Tener el pasaporte al día es uno de los principales requisitos para quienes tienen previsto viajar fuera de Colombia. En Antioquia, la expedición y renovación de este documento se realiza a través de un trámite que combina procesos virtuales y presenciales, con requisitos, costos y tiempos definidos por la Gobernación departamental.
Las personas que deseen expedir o renovar su pasaporte en Antioquia deberán realizar el trámite a través de la Sede Electrónica de la Gobernación de Antioquia, único canal oficial habilitado para solicitar la cita.
El procedimiento inicia con un primer pago, continúa con el agendamiento de la cita y la atención presencial en la Dirección de Pasaportes de la Gobernación, en Medellín, y finaliza con un segundo pago antes de la expedición del documento. La administración departamental reiteró que las citas son gratuitas, no requieren intermediarios y recomendó utilizar únicamente los canales oficiales para evitar fraudes.