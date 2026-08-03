¿Va a viajar al exterior? Así puede tramitar el pasaporte en Antioquia paso a paso

Tener el pasaporte al día es uno de los principales requisitos para quienes tienen previsto viajar fuera de Colombia. En Antioquia, la expedición y renovación de este documento se realiza a través de un trámite que combina procesos virtuales y presenciales, con requisitos, costos y tiempos definidos por la Gobernación departamental. Las personas que deseen expedir o renovar su pasaporte en Antioquia deberán realizar el trámite a través de la Sede Electrónica de la Gobernación de Antioquia, único canal oficial habilitado para solicitar la cita. El procedimiento inicia con un primer pago, continúa con el agendamiento de la cita y la atención presencial en la Dirección de Pasaportes de la Gobernación, en Medellín, y finaliza con un segundo pago antes de la expedición del documento. La administración departamental reiteró que las citas son gratuitas, no requieren intermediarios y recomendó utilizar únicamente los canales oficiales para evitar fraudes.

Costos de los pasaportes y estructura de pagos

El valor del trámite está compuesto por el impuesto departamental y la tarifa del Ministerio de Relaciones Exteriores. El pago se realiza en dos etapas. 1. Pasaporte ordinario -Contiene 32 páginas. -Valor total: $315.600. -Primer pago: $199.000. -Segundo pago: $116.600. -Vigencia: 10 años. -Tiempo de entrega: hasta 48 horas hábiles después del segundo pago. -Tiempo para reclamarlo: 180 días calendario. 2. Pasaporte ejecutivo -Contiene 48 páginas. -Valor total: $455.400. -Primer pago: $199.000. -Segundo pago: $256.400. -Vigencia: 10 años. -Tiempo de entrega: hasta 48 horas hábiles después del segundo pago. -Tiempo para reclamarlo: 180 días calendario. 3. Pasaporte de emergencia -Contiene 8 páginas. -Valor total: $321.700. -Primer pago: $120.000. -Segundo pago: $201.700. -Vigencia: 7 meses. -Entrega inmediata. 4. Libreta de tripulante -Contiene 28 páginas. -Valor total: $189.300. -Primer pago: $120.000. -Segundo pago: $69.300. -Vigencia: 12 meses. -Entrega inmediata. Quienes presenten el último certificado electoral correspondiente al 21 de junio de 2026 obtendrán un descuento del 10 % sobre el segundo pago. Este beneficio aplica únicamente para el titular del certificado y no es extensivo a terceros.

Requisitos para solicitar el pasaporte

Los documentos exigidos varían según la condición del solicitante. Mayores de edad -Cédula de ciudadanía original en formato vigente, física, completamente legible y en buen estado. Si presenta deterioro que afecte la fotografía o la información del titular, será rechazada y deberá presentarse la contraseña del duplicado. -También se admite la cédula digital o la contraseña válida expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil. -Si la cédula fue expedida por primera vez de manera extemporánea, deberá presentarse copia del registro civil con espacio para notas, firmado y sellado por notario, registrador o cónsul, acompañado, cuando corresponda, de la fotocopia legible de la cédula colombiana de al menos uno de los padres. -Quienes presenten contraseña por primera vez deberán anexar el registro civil correspondiente. La contraseña por duplicado o renovación es válida únicamente en el formato expedido por la Registraduría. La contraseña por rectificación de datos no es aceptada para este trámite. -Los colombianos por adopción deberán presentar el acta de juramento y la carta de naturaleza o resolución de inscripción, según corresponda. Ciudadanos colombianos nacidos en el exterior Deberán presentar: -Cédula de ciudadanía original o contraseña válida. -Copia del registro civil con espacio para notas, firmado y sellado por notario, registrador o cónsul. -Fotocopia legible de la cédula colombiana del padre o madre que transmite la nacionalidad o, si falleció, el registro civil de defunción colombiano. En algunos casos también deberá acreditarse la trazabilidad de la nacionalidad. Menores de edad -Registro civil de nacimiento original, reciente —expedido con una vigencia no superior a tres meses—, con espacio para notas y firmado por el funcionario competente. -Tarjeta de identidad original para mayores de siete años. -Presencia de uno de los padres o de un representante legal autorizado. -No se aceptan fotocopias autenticadas, registros plastificados o deteriorados. -Cuando el acompañante sea un representante legal diferente de los padres deberá presentar el poder especial correspondiente y los documentos exigidos para acreditar esa representación. -Los menores deberán renovar el pasaporte cuando obtengan la tarjeta de identidad a los siete años o la cédula de ciudadanía a los 18 años. Hijos de padres extranjeros y de padres venezolanos El instructivo de la Gobernación contempla requisitos específicos para menores hijos de padres extranjeros o venezolanos, entre ellos la presentación de registros civiles con las anotaciones exigidas para acreditar la nacionalidad colombiana, documentos de identidad de los padres y, cuando corresponda, visas o documentos migratorios que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Paso a paso para expedir o renovar el pasaporte

La renovación del pasaporte sigue el mismo procedimiento que la expedición por primera vez. Paso 1: Primer pago Antes de efectuar el pago, el usuario debe verificar que el número de identificación registrado corresponda al titular del pasaporte. Si existe un error, será necesario solicitar la devolución del dinero y comenzar nuevamente el trámite. El impuesto departamental puede pagarse mediante PSE o en un corresponsal Efecty. En este último caso deberá presentarse el número de referencia generado por la plataforma y realizar el pago dentro de las cuatro horas siguientes; de lo contrario, será necesario iniciar nuevamente el proceso. Paso 2: Solicitar la cita La solicitud de la cita solo puede realizarse una vez el usuario haya efectuado el primer pago del trámite. La plataforma habilita aproximadamente 2.500 citas diarias de lunes a viernes a las 8:00 a. m. Debido a la alta demanda, estas pueden agotarse rápidamente. Las personas colombianas nacidas en el exterior o quienes obtuvieron la cédula de manera extemporánea deberán realizar el trámite entre las 7:00 a. m. y las 3:00 p. m., de lunes a viernes, debido a que la Dirección de Pasaportes debe solicitar documentación adicional a la Cancillería. La Gobernación informó que, si un usuario no puede asistir a la cita programada para la expedición del pasaporte, podrá reprogramarla mediante la opción “Reprogramar cita” disponible en la plataforma de agendamiento. Los adultos mayores de 60 años, los menores de siete años y las personas con discapacidad motriz verificable pueden ser atendidos sin cita en la oficina preferencial. Paso 3: Segundo pago Después de la atención presencial deberá realizarse el segundo pago. Pasaporte ordinario: $116.600. Pasaporte ejecutivo: $256.400. Este pago puede efectuarse en efectivo en el Banco GNB Sudameris, ubicado dentro de la Dirección de Pasaportes, o mediante PSE en el portal de la Cancillería utilizando el número de solicitud suministrado por el funcionario.

Recomendaciones para la fotografía y el trámite

La Gobernación informó que, por regulación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), para la fotografía del pasaporte es obligatorio retirar aretes, piercings, collares y demás accesorios faciales. Además, recomienda evitar prendas blancas, cuellos altos y ropa de colores claros o brillantes. Para las renovaciones, quienes conserven el pasaporte anterior deberán presentarlo para su anulación física, mientras que, si fue extraviado, deberán informarlo durante el trámite. La entidad también recordó que los documentos deben ser legibles y sin inconsistencias, ya que podrá solicitar información adicional o suspender el trámite si encuentra irregularidades.

Oficinas y horarios de atención

Dirección de Pasaportes (formalización del trámite) -Calle 42 #52-106, Medellín (Gobernación de Antioquia). -Lunes a viernes: 7:00 a. m. a 4:00 p. m. -Primer sábado de cada mes: 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Oficina de entrega de documentos -Carrera 55 #42-56, Medellín (Plaza de La Libertad, Local 4256). -Lunes a jueves: 7:00 a. m. a 4:30 p. m. -Viernes: hasta las 3:30 p. m. -Sábados: 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

Entrega del pasaporte y plazo para reclamarlo

La libreta del pasaporte estará disponible en un plazo máximo de 48 horas hábiles después de efectuado el segundo pago. Los usuarios disponen de 180 días calendario para reclamar el documento. Si este plazo vence, el pasaporte será anulado y destruido en Bogotá, conforme a la normativa vigente, y el solicitante perderá el 100 % del dinero pagado por el trámite. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La Gobernación reiteró que la cita para el pasaporte es completamente gratuita y no requiere intermediarios, por lo que recomendó a la ciudadanía realizar el trámite únicamente mediante los canales oficiales para evitar estafas. Los usuarios pueden obtener información adicional a través del portal www.antioquia.gov.co o comunicarse a la línea 604 409 90 00, disponible también por WhatsApp.

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