Cali tardará hasta cuatro años en reconstruir las zonas afectadas por el terremoto; 60 inmuebles serán demolidos

Cali entró en una nueva etapa después del terremoto del pasado 10 de agosto. Mientras equipos especializados continúan retirando estructuras que quedaron con daños irreparables, la ciudad prepara un plan de reconstrucción que demandará cerca de $10 billones y que contempla vivienda, atención a damnificados y recuperación de la actividad económica. El sismo dejó en el país 335 personas fallecidas, 4.516 heridas y 364 rescatadas, además de afectar a 486.917 personas en 500 municipios de 16 departamentos. En materia de vivienda, 206.931 resultaron averiadas y 36.478 quedaron destruidas. Entérese: Damnificados del terremoto siguen esperando ayudas: Procuraduría pide respuestas a la UNGRD En Cali, la emergencia obligó a revisar miles de construcciones para establecer cuáles podían ser recuperadas y cuáles representaban un riesgo para sus habitantes y para quienes transitaban por las zonas afectadas. De los 14.000 predios priorizados para inspección, los equipos de ingeniería del distrito ya han evaluado más de 4.000. El resultado hasta ahora es de 60 estructuras con daños irreparables: 30 casas y 30 edificios.

El Consejo Distrital de Gestión del Riesgo ya autorizó la intervención de 36 de ellas y las otras 24 permanecen en revisión técnica. Aunque los inmuebles son privados, la Alcaldía decidió asumir las demoliciones de manera subsidiaria para retirar las estructuras que representan un peligro: “Las edificaciones son bienes privados. Nosotros de manera solidaria y subsidiaria, de acuerdo a la ley 1523 realizamos este tipo de demoliciones”, explicó Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Cali. El costo de cada intervención está entre $700 millones y $2.000 millones, según las características de la edificación. Los recursos provienen del Fondo Distrital de Gestión del Riesgo y cuentan con cofinanciación del Consorcio para la Reconstrucción de Colombia del Gobierno Nacional. Conozca: Así rescataron a dos personas entre los escombros de casa afectada por el terremoto que colapsó en Pereira

Demoliciones por el terremoto avanzan en Los Cámbulos, Cuarto de Legua, Guadalupe, Bajo Jordán y el centro de Cali

Hay 10 frentes de trabajo activos en Los Cámbulos, Cuarto de Legua, Guadalupe, Bajo Jordán y el centro de Cali. Entre las edificaciones intervenidas están D’Corpus International, Cali Express y el Hotel Metrópoli Plaza. Las demoliciones del Hotel Molino Rojo y María Mercedes ya terminaron, mientras que Arábico, Contranal, Archiní y Coral están entre las próximas estructuras previstas para intervención.

Para el alcalde Alejandro Eder, retirar estos inmuebles también hace parte del proceso de superar la emergencia: “Ya demolimos tres de ellos y actualmente tenemos 10 frentes de trabajo abiertos demoliendo estructuras. Esto es un proceso doloroso, esto en cierto sentido es seguir viviendo el terremoto”, señaló.

Los residuos son trasladados a un punto de acopio ubicado en la calle 50 con carrera 5.ª, donde el distrito trabaja con el DAGMA, la CVC y la UAESP. Parte del material se convierte en adoquines y las varillas de acero entran a procesos de reciclaje industrial. Lea también: Ladrón robó un celular en Cali y descubrió presunto abuso contra una niña de 9 años: su madre sería la agresora Las propiedades que no requieren demolición quedan fuera de esta intervención pública. Sus propietarios deberán asumir los trabajos de reforzamiento, reparación o los estudios de vulnerabilidad y de suelo que correspondan. La reconstrucción está proyectada para desarrollarse durante tres o cuatro años y tendrá un costo cercano a $10 billones. La primera meta es comenzar antes de terminar este año la construcción de soluciones habitacionales para las familias afectadas: “Yo espero que, a más tardar, en diciembre podamos ver las primeras obras que inician en los edificios que han colapsado”, afirmó Peñuela.

En paralelo, cerca de 9.000 familias damnificadas ya recibieron las primeras transferencias de ayuda humanitaria. La ciudad espera ahora la validación de la UNGRD para avanzar con el segundo paquete de apoyos.

La recuperación también busca evitar que el impacto del terremoto se prolongue sobre los pequeños negocios. La Alcaldía, la Cámara de Comercio de Cali y la Fundación WWB Colombia crearon un fondo de $10.300 millones para entregar capital semilla a más de 1.200 mipymes, emprendedores y comerciantes informales. A esto se suma un fondo de garantías de $5.000 millones, que, según anunció Eder, permitiría respaldar hasta $72.000 millones en créditos para mipymes afectadas. No se vaya sin leer: Demolieron el frontis de la iglesia de Venecia, Antioquia, ¿Por qué? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: