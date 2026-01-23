Sin restos ni verificación: Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda responden al anuncio del ELN sobre Camilo Torres

Luego del anuncio del Ejército de Liberación Nacional, ELN, alrededor del supuesto hallazgo de los restos del cura Camilo Torres, caído en combates con el Ejército en febrero de 1966 en montañas de Santander, este viernes las autoridades aseguraron que todavía no confirman que tengan en su poder el cuerpo del exguerrillero ni su identificación plena. Medicina Legal informó que se encuentran analizando “una de las muestras” forenses para establecer si corresponde “al señor Camilo Torres Restrepo”, pero dejando claro que no tienen bajo su custodia “el cuerpo en mención”.



Otra autoridad que se pronunció es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, que afirmó en una misiva que los trabajos forenses y de campo que ha realizado la entidad, en los últimos años, para la búsqueda de 135.396 personas, han permitido “acercarse” a la “presunta localización del cuerpo del padre Camilo Torres Restrepo”. La UBPD indicó que la petición de búsqueda de Torres llegó a dicha institución en 2019 y a partir de ahí han avanzado en una investigación con distintas fuentes para tratar de ubicar el cuerpo de Camilo Torres.

El anuncio del ELN: ¿Intencionalidad política en año electoral?

Limitándose a un comunicado de prensa, este viernes la guerrilla del ELN sorprendió al anunciar el supuesto hallazgo de los restos del excombatiente y cura Camilo Torres, una de las principales figuras en los comienzos de ese grupo armado ilegal, en 1965. El mensaje, que genera más dudas que certezas, ocurre en medio de un año electoral y los pedidos de reflexión del presidente Gustavo Petro a esa guerrilla, para que se sumen a conversaciones de paz. El anuncio también reabre interrogantes sobre la intencionalidad política del mensaje.

El misterio de Patio Cemento y la muerte de Camilo Torres en 1966

Camilo Torres Restrepo murió en su primer combate con el ELN el 15 de febrero de 1966, en medio de un enfrentamiento con una patrulla de militares. Junto a él cayeron cuatro guerrilleros más en un punto conocido como Patio Cemento, en el corregimiento El Carmen, en zona rural de San Vicente de Chucuri, en Santander, y desde entonces el paradero de su cuerpo ha sido un misterio. El ELN, en su comunicado de seis párrafos, dio a conocer el caso afirmando que el "cuerpo ha sido encontrado y verificada su autenticidad". Esa guerrilla no dio a conocer el sitio exacto donde supuestamente fueron hallados los restos óseos del cura Torres. Lo que se recoge en medios y prensa de la época es que esa fue la primera acción armada del cura Camilo Torres como integrante del ELN, que en ese momento se autodenominaba Fuerza de Liberación Nacional. Aunque también los diarios mencionan su participación en una escaramuza anterior con el Ejército.

Trayectoria en el ELN

Para el momento de los hechos Torres, de 37 años, llevaba cuatro meses en las filas de ese grupo tras dejar su vida pública sacerdotal de doce años.