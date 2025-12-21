x

Con camioneta bomba iban a atentar contra la Fuerza Pública en Caquetá; así se evitó

El Ejército recibió una alerta ciudadana que advertía por actividades sospechosas en Andaquíes, en donde una camioneta había sido abandonada.

    Para desactivar los explosivos, el Ejército utilizó un robot que hizo esa labor de manera controlada. FOTO CAPTURA DE VIDEO
El Colombiano
21 de diciembre de 2025
El municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá, se salvó este domingo de vivir un atentado terrorista. Un vehículo que había sido abandonado en una calle y que tenía en su interior una carga explosiva fue desactivado por las autoridades, luego de recibir una alerta ciudadana. Los mandatarios local y departamental hicieron un llamado a la comunidad para que esté alerta.

Le puede interesar: Quedó en video: subintendente de la Policía evitó que una mujer se lanzara de un puente en Bogotá: “sentí la angustia”.

Durante varias horas, la Policía y el Ejército trabajaron conjuntamente con la ayuda de unidades caninas, expertos antiexplosivos y un robot de alta tecnología que permitió manipular un artefacto que había sido dejado dentro de la camioneta Renault Duster, de placas JDO-655.

El alcalde de Belén de los Andaquíes, Wilmar Ballén, confirmó que dentro del vehículo se encontraba un artefacto explosivo, el cual fue desactivado de forma controlada por uniformados de la Policía. Según informó el funcionario, este operativo incluyó la participación de la Policía y del Ejército para enfrentar esa amenaza.

Entre tanto, el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, reveló que el artefacto hallado en el automóvil era una bomba cargada con 200 kilos de explosivos. Ruiz detalló que, aunque el objetivo principal parecía ser la estación de Policía, las consecuencias de una explosión en el sector donde fue dejado podrían haber sido devastadoras para la comunidad.

“La población que estaba alrededor de la estación es la que pudo haberse visto mayormente comprometida”, afirmó Ruiz.

Así mismo, el gobernador destacó que “gracias al heroísmo de nuestra Policía Nacional y del Ejército, se logró desactivar de manera controlada y sin ningún daño, tanto para los hombres de la Fuerza Pública como para la población civil”. Al respecto, también hizo un llamado a la ciudadanía para que se mantenga alerta ante cualquier actividad sospechosa.

El comandante de la Brigada 12 del Ejército, brigadier general Sergio Armando Guzmán Jaimes, expresó su preocupación sobre el impacto que pudo haber tenido el atentado.

Según afirmó, la magnitud de los explosivos que se utilizaron en el carrobomba pudo haber causado un daño significativo, especialmente en un pueblo como Belén de los Andaquíes. “El efecto puede ser devastador en un municipio tan pequeño como este”, añadió.

El comandante Guzmán enfatizó en la importancia de la colaboración ciudadana para alerta actividades sospechosas y recordó que fue gracias a la denuncia de la gente que las autoridades pudieron actuar con rapidez.

“No podemos esperar a que ocurra una tragedia para tomar acción”, señaló sobre la importancia de mantener comunicación entre la población y la Fuerza Pública.

La comunidad de Belén de los Andaquíes y el departamento de Caquetá se mantienen en alerta ante la posibilidad de nuevos intentos de actos terroristas. El gobernador Ruiz hizo un llamado a sus habitantes para que colaboren activamente con las autoridades, pues “la seguridad empieza por cada uno de nosotros”.

