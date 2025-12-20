Quedó en video: subintendente de la Policía evitó que una mujer se lanzara de un puente en Bogotá: “sentí la angustia”

Un video de cámaras de seguridad registró el momento en que un subintendente de la Policía Nacional evitó que una mujer se lanzara desde un puente peatonal en la Terminal del Sur de Bogotá, en la localidad de Bosa.

En las imágenes muestran cómo el uniformado reaccionó de manera inmediata en medio de un concurrido centro de transporte que sirve al suroccidente de la ciudad.

La grabación captó al subintendente Alexander Campos corriendo por el puente peatonal tras escuchar los gritos de auxilio del personal de seguridad del terminal.

La mujer se encontraba en la entrada principal de pasajeros, al borde de la estructura, en lo que parecía ser un intento de suicidio. En las imágenes se observa cómo el policía llega hasta ella y, en una acción rápida, logra sujetarla para impedir que se lanzara al vacío.