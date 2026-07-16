Nuevo MinJusticia pide a la Agencia Jurídica frenar contratos por $4.000 millones antes del cambio de Gobierno

A menos de un mes del cambio de Gobierno, el ministro de Justicia designado, Iván Cancino González, pidió aplazar la adjudicación de 48 procesos contractuales que comprometen más de $4.379 millones este año y que, con recursos de vigencias futuras, alcanzarían los $6.402 millones.
La solicitud fue enviada al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, a quien le pidió suspender las decisiones que serán sometidas al Comité de Contratación de la entidad, mientras el gobierno entrante analiza la documentación de cada proceso.
En la carta, Cancino solicita “aplazar la decisión de adjudicación o aprobación de los procesos contractuales relacionados o, en su defecto, de la totalidad de los que se sometan a consideración del Comité”, hasta que el equipo de empalme pueda revisar la información requerida.
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Además, pidió que en un plazo de tres días se entregue el listado completo de los procesos que serán estudiados, con detalles sobre el objeto de cada contrato, su cuantía, modalidad de selección, disponibilidad presupuestal, la existencia de vigencias futuras y los estudios que justifican la necesidad de adelantar esas contrataciones antes de la posesión del nuevo Gobierno.
El ministro designado aclaró que su petición no pone en duda la legalidad de los procesos, sino que busca evitar que se comprometan recursos públicos y vigencias futuras sin que la administración entrante haya tenido la oportunidad de evaluarlos durante el proceso de empalme.
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