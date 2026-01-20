x

La lista definitiva de los comités inscriptores de candidaturas por firmas a la presidencia: 15 cumplieron y 6 se quedaron por fuera

De acuerdo con el informe de la Registraduría Nacional, 15 comités cumplieron con el mínimo de firmas, mientras que 6 se quedaron ad portas de conseguir el aval mediante este mecanismo.

Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
En medio de un proceso electoral marcado por la sobreoferta de candidatos y un número sin precedentes de grupos significativos que presentaron firmas para avalar a aspirantes a la Casa de Nariño, la Registraduría Nacional presentó el informe final luego de la verificación.

En total, según la Registraduría, de los 91 comités que inicialmente se registraron para los cómics de este año, al final 22 presentaron las firmas, las cuales llegaron a un total de 28.582.935, siendo esto una cifra récord, superando en un 180% a las presentaciones para las elecciones del 2022.

Lea también: Récord de firmas y sobreoferta de candidatos: Registraduría revisará 28,5 millones de rúbricas

De esos 22 grupos significativos, 15 cumplieron con el número de firmas, mientras que 6 no llegaron a la respectiva cifra, además de que uno se retiró de la contienda. Este fue Héctor Olimpo Espinosa.

La entidad recordó que, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 996 de 2005, los comités debían presentar un mínimo de 635.216 firmas válidas, equivalentes al tres porciento (3 %) del número total de votos válidos de la primera vuelta presidencial de 2022.

Los precandidatos que cumplieron con este requisito fueron:Santiago Botero, David Luna, Abelardo de la Espriella, Mauricio Cárdenas, Luis Gilberto Murillo, Claudia López, Mauricio Lizcano, Daniel Palacios, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Carlos Caicedo, Leonardo Huerta, Carlos Felipe Córdoba, Sondra Macollins y Juan Daniel Oviedo.

La lista definitiva de los comités inscriptores de candidaturas por firmas a la presidencia: 15 cumplieron y 6 se quedaron por fuera

Por otro lado, los precandidatos Alexander Francisco Henao, Henry Humberto Martínez, Mihaly Flandorffer Peniche, Pedro Agustino Rosado, Pedro Pablo Díaz y Ernesto Sánchez Herrera no cumplieron con el mínimo de firmas.

Sobre este escenario, la Registraduría anunció que presentará una denuncia contra los grupos significativos de Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao por “encontrar formularios en blanco, fotocopias de los formularios diligenciados, planas hechas por una misma persona y formularios con firmas de apoyo impresos desde archivos digitales”.

Validadas las firmas, ya el próximo 31 de enero iniciará la inscripción de candidatos presidenciales, la cual irá hasta el 13 de marzo, teniendo en cuenta que el 8 junto a las elecciones legislativas se realizarán las consultas del Frente Amplio y la Gran Consulta que depurarán la carrera para llegar a la Casa de Nariño.

Siga leyendo: Caso Iván Cepeda: ¿Está inhabilitado para participar en la consulta de marzo?

