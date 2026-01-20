La lista definitiva de los comités inscriptores de candidaturas por firmas a la presidencia: 15 cumplieron y 6 se quedaron por fuera

En medio de un proceso electoral marcado por la sobreoferta de candidatos y un número sin precedentes de grupos significativos que presentaron firmas para avalar a aspirantes a la Casa de Nariño, la Registraduría Nacional presentó el informe final luego de la verificación.

En total, según la Registraduría, de los 91 comités que inicialmente se registraron para los cómics de este año, al final 22 presentaron las firmas, las cuales llegaron a un total de 28.582.935, siendo esto una cifra récord, superando en un 180% a las presentaciones para las elecciones del 2022.

Lea también: Récord de firmas y sobreoferta de candidatos: Registraduría revisará 28,5 millones de rúbricas

De esos 22 grupos significativos, 15 cumplieron con el número de firmas, mientras que 6 no llegaron a la respectiva cifra, además de que uno se retiró de la contienda. Este fue Héctor Olimpo Espinosa.

La entidad recordó que, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 996 de 2005, los comités debían presentar un mínimo de 635.216 firmas válidas, equivalentes al tres porciento (3 %) del número total de votos válidos de la primera vuelta presidencial de 2022.

Los precandidatos que cumplieron con este requisito fueron:Santiago Botero, David Luna, Abelardo de la Espriella, Mauricio Cárdenas, Luis Gilberto Murillo, Claudia López, Mauricio Lizcano, Daniel Palacios, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Carlos Caicedo, Leonardo Huerta, Carlos Felipe Córdoba, Sondra Macollins y Juan Daniel Oviedo.