x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Qué reveló el primer índice de libertad económica de candidatos presidenciales? Cepeda se rajó por su “agenda intervencionista”

Libertank lanzó “Voto Libre 2026”, que describen como el primer índice de libertad económica diseñado específicamente para las elecciones presidenciales colombianas.

  • El índice midió las propuestas de cuatro candidatos a la Presidencia. FOTOS: Manuel Saldarriaga, tomadas de redes sociales y Camilo Suárez
    El índice midió las propuestas de cuatro candidatos a la Presidencia. FOTOS: Manuel Saldarriaga, tomadas de redes sociales y Camilo Suárez
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Para analizar más allá de las intenciones de los candidatos, el laboratorio de pensamiento Libertank evaluó empíricamente las propuestas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo e Iván Cepeda.

¿Cómo lo hicieron? Según detallaron en un comunicado, evaluaron cinco pilares fundamentales que, en sus palabras, determinan la prosperidad de un país: el tamaño del Estado, la solidez del sistema legal y los derechos de propiedad privada. Además, el acceso a dinero “sano”, la apertura al comercio internacional y la carga regulatoria.

Lea también: Pullas entre punteros y eventos llenos en regiones: así fue la víspera de Semana Santa para los candidatos presidenciales

En total se evaluaron 93 propuestas concretas. Cada medida fue ponderada matemáticamente en función de su “impacto real” sobre la libertad de los individuos para producir, intercambiar y conservar el fruto de su trabajo.

Los datos de Libertank arrojan una radiografía del espectro político colombiano “marcando una frontera clara entre las agendas que facilitan la creación de riqueza y aquellas que la obstaculizan”.

El “ranking” del más alto hasta el más bajo

Para el laboratorio de pensamiento, Paloma Valencia quedó de primera: sacó 75 de 100 puntos; por ende, fue clasificada dentro de la categoría “agenda pro-libertad económica”.

Dijeron que “su plataforma refleja el mayor compromiso con la reducción de trabas institucionales y la defensa de la iniciativa privada”.

A Valencia le sigue Abelardo de la Espriella, con 65 puntos, también en la “agenda pro libertad económica”. Aseguraron que su plan “presenta propuestas que favorecen el desarrollo empresarial, aunque con un margen de mejora en desregulación”.

A solo un punto está Sergio Fajardo, con 64 puntos. Por eso ya lo califican como “agenda mixta”. Esto, dado que sus propuestas “vacilan entre el respeto por las dinámicas del mercado y la tentación del intervencionismo moderado”.

De último quedó Iván Cepeda, con 32 puntos y una “agenda intervencionista”, ya que su plataforma “sugiere una expansión significativa del Estado sobre la sociedad civil, lo que, bajo el análisis metodológico, se traduce en una severa restricción de la libertad económica y una erosión de los incentivos productivos”.

Finalmente, Libertank reitera que el índice Voto Libre 2026 mide en qué proporción las medidas concretas identificadas en planes de gobierno y diferentes declaraciones “amplían o restringen la libertad económica de los ciudadanos”.

Lea también: 5 temas que Iván Cepeda ha evadido y lo ponen en aprietos

Por eso, “cada propuesta fue clasificada y calificada según su capacidad de alterar el cálculo económico y la asignación eficiente de recursos en la economía colombiana”. Si quiere explorar el análisis de cada candidato y la metodología completa, puede hacerlo en este enlace.

Las peores propuestas de cada candidato en términos de libertad económica

Para Libertank, las 7 “peores” propuestas corresponden al plan de Gobierno de Iván Cepeda, titulado El poder de la Verdad.

La peor, como dicen, es la Asamblea Nacional Constituyente, porque “el daño ocurre antes de que se vote”. Esto, ya que “cuando las reglas de juego económico pueden cambiar radicalmente —derechos de propiedad, rol del Estado, sistema financiero, contratos vigentes— cualquier decisión de inversión a más de dos años se vuelve irracional”.

Y aseguran que “la pregunta que se hace todo empresario o fondo de inversión es simple: ¿bajo qué Constitución voy a operar cuando recupere mi capital? Si la respuesta es “no se sabe”, el capital no entra o sale del país”.

Otra que consideran con riesgo alto es la número 8, de Sergio Fajardo: “Crear nuevos institutos públicos de investigación”. En palabras del informe, mientras el candidato propone recortar gastos administrativos, plantea crear múltiples organismos públicos nuevos, lo que sería contradictorio:

“Cada instituto nuevo tiene nómina, sede, directivos, presupuesto de funcionamiento y estructura burocrática permanente. Ese gasto no desaparece cuando el gobierno cambia. Crear instituciones nuevas en lugar de fortalecer las que ya existen —como Colciencias o el Sena— contradice el principio de austeridad del mismo programa”, dice el informe.

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella también tienen propuestas que entran en ese “top 10” de “riesgo alto”. En el plan de la candidata del Centro Democrático es la de “el Estado construye y reparte viviendas” ya que “cuando el Estado construye y reparte casas, decide políticamente quién las recibe, lo que genera incentivos para el clientelismo”.

Y, dice Libertank, ese gasto “no amplía la oferta total de vivienda en el mercado, simplemente redistribuye la escasez. La solución estructural al déficit habitacional es que haya más vivienda disponible, lo que se logra simplificando licencias, reduciendo costos de construcción y permitiendo más densidad en las ciudades”.

Por último, evalúan los “créditos universitarios al 2 % anual sin fuente fiscal” de De la Espriella. En su concepto, cuando el Estado ofrece créditos a esa tasa de interés mientras la tasa de mercado es del 12 % al 15 %, la diferencia “la paga el presupuesto público por cada crédito otorgado”.

Teniendo en cuenta que serían miles de estudiantes y diez años de plazo, el informe dice que la propuesta “representa un pasivo fiscal enorme que el programa no cuantifica ni identifica cómo financiar” lo que es “especialmente contradictorio en un programa que promete reducir el Estado en un 40 %”.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida