De la crisis de Qatar al sueño de 2026: así se gestó la renovación de la Selección Colombia

La Selección Colombia atraviesa uno de los procesos de reconstrucción más interesantes de su historia reciente. Después de la eliminación al Mundial de Qatar 2022, el equipo nacional encontró bajo la dirección de Néstor Lorenzo una nueva hoja de ruta que mezcla experiencia, juventud y una recuperación emocional que parecía perdida tras la salida de José Pékerman.

A menos de un mes del Mundial de 2026, Colombia no solo volvió a clasificarse, sino que además recuperó competitividad, identidad futbolística y una estructura colectiva que la acerca nuevamente a la élite sudamericana. El subcampeonato de la Copa América 2024 terminó de confirmar que la Selección dejó atrás el desconcierto de los años posteriores a Rusia 2018 y comenzó una transición generacional mucho más ordenada de lo esperado.

Pilares para la renovación

Uno de los símbolos más poderosos de esta renovación es la permanencia de cinco futbolistas que aún sobreviven de aquella histórica Selección que alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014: Camilo Vargas, David Ospina, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Santiago Arias.

Su presencia tiene un valor que va mucho más allá de lo deportivo. Representan la memoria competitiva de una generación que devolvió a Colombia a la escena mundialista después de 16 años de ausencia. Son, además, el nexo emocional entre el legado de Pékerman y el nuevo ciclo de Néstor Lorenzo.

De aquel plantel mundialista de 2014, ocho futbolistas ya se retiraron y otros diez continúan activos, aunque la mayoría transita el tramo final de sus carreras. Ese relevo natural obligó a Colombia a acelerar la renovación sin destruir la base de experiencia que todavía sostiene al grupo.

El gran mérito de Lorenzo ha sido precisamente ese: evitar una ruptura traumática. El entrenador entendió que la transición no debía ser brusca, sino gradual. Se apoyó en referentes históricos para introducir nuevas piezas con menos presión y mayor estabilidad competitiva.

¿Superado el trauma de Qatar?

Ver a Colombia fuera de Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 fue mucho más que una eliminación. Fue la evidencia de una Selección que había perdido su esencia. Tras la salida de Pékerman en 2018, Colombia entró en un período de inestabilidad futbolística y emocional. El ciclo de Carlos Queiroz nunca logró conectar con la identidad histórica del futbolista criollo. Más tarde, el regreso de Reinaldo Rueda tampoco encontró soluciones sostenibles.

La caída tuvo varios síntomas, pero uno fue demoledor: siete partidos consecutivos sin marcar gol durante la Eliminatoria rumbo a Qatar. Colombia acumuló 556 minutos sin anotar entre octubre de 2021 y febrero de 2022, una cifra impensable para un equipo que históricamente había construido su identidad desde el talento ofensivo y la creatividad.

Colombia dejó de reconocerse a sí misma: perdió agresividad, claridad táctica, confianza y, sobre todo, convicción. La ausencia en Qatar obligó a una reflexión profunda. El problema ya no era únicamente futbolístico; también era mental y estructural.

La reconstrucción emocional

Cuando Néstor Lorenzo asumió el cargo, heredó un equipo golpeado anímicamente. Su primera tarea no fue táctica: fue psicológica.

El técnico argentino entendió que Colombia todavía tenía talento suficiente para competir, pero había perdido la confianza. Su trabajo consistió en recuperar la memoria futbolística de una generación que necesitaba volver a creer.

Allí aparece uno de los conceptos más importantes de este nuevo ciclo: la recuperación de la identidad.

La Selección volvió a ser un equipo que entiende cómo competir, desde dónde hacerlo y cuáles son sus fortalezas. Lorenzo reconstruyó el vínculo entre la experiencia de los veteranos y la energía de los jóvenes.

Durante la era de Pékerman, Colombia había construido una identidad muy clara: posesión y asociación, velocidad por las bandas, futbolistas técnicamente dotados, presión coordinada y un entorno interno sólido.

“Aquella Selección logró consolidarse como una verdadera familia hacia adentro. Ese componente humano fue fundamental para sostener el rendimiento competitivo”, dice Abel Aguilar, quien hizo parte del proceso.

El exmundialista Carlos Valdés también resume la esencia de aquel grupo: “Lorenzo logró recuperar buena parte de esa lógica. Su ventaja fue conocer previamente la cultura interna de la Selección gracias a su trabajo como asistente de Pékerman. No llegó como un extraño; ya tenía legitimidad dentro del grupo”.

La nueva Colombia

Aunque conserva rasgos históricos, la Selección actual presenta diferencias importantes respecto al equipo de 2014 y 2018.

La Colombia de Lorenzo es más vertical, más intensa físicamente y mucho más agresiva en la recuperación tras pérdida. El equipo juega más corto, reduce los espacios entre líneas y acelera rápidamente en transición ofensiva.

El gran símbolo futbolístico del nuevo ciclo es Luis Díaz. El extremo se consolidó como el jugador más desequilibrante de la Selección y terminó la Eliminatoria como segundo máximo goleador, con siete tantos. Su explosividad, capacidad de desequilibrio y agresividad ofensiva representan perfectamente la nueva versión del equipo.

A su alrededor crecieron futbolistas como Richard Ríos, Jhon Arias, Daniel Muñoz, Jhon Córdoba y Luis Suárez, entre otros.

Todos ellos jugarán su primer Mundial y representan la nueva columna vertebral del proyecto.

Sin embargo, el renacimiento de Colombia también tiene un rostro veterano: James Rodríguez. Cuando muchos creían que su ciclo estaba terminado, el capitán recuperó protagonismo y volvió a convertirse en el organizador ofensivo del equipo. Terminó como máximo asistidor de la Eliminatoria, con siete pases de gol, y recuperó influencia dentro y fuera del campo.

James ya no sostiene el juego desde el despliegue físico de 2014, sino desde la lectura táctica, el pase filtrado y la conducción emocional del grupo en general.

Sí hay recambio generacional

La renovación de Colombia no es únicamente discursiva. También se refleja en la edad promedio del plantel y en la consolidación de futbolistas jóvenes que ya compiten en ligas importantes. La Federación y el cuerpo técnico ampliaron el radar de seguimiento para incorporar jugadores con experiencia internacional, minutos en ligas competitivas, proyección económica y adaptación táctica al modelo de juego, como Gustavo Puerta y Carlos Andrés Gómez, por mencionar solo dos ejemplos.

Ambos representan la nueva generación de futbolistas colombianos exportados tempranamente al exterior, formados en contextos más competitivos y con mayor adaptación física al fútbol moderno.

En ese renglón también están Yáser Asprilla, Kevin Mier, Jhon Solís, Yerson Mosquera, Kevin Castaño, Jhon Jáder Durán, Jáminton Campaz, Johan Rojas y Juan David Cabal, entre muchos otros.

Lo que todavía falta

A pesar del crecimiento, el proyecto de Lorenzo aún tiene desafíos importantes, como lo manifiesta el exseleccionador Luis Augusto “Chiqui” García. Uno de ellos sigue siendo la dependencia creativa de James Rodríguez. “Cuando él no está o el partido exige otro ritmo, Colombia todavía presenta dificultades para generar alternativas ofensivas con la misma claridad”.

Al igual que el “Chiqui”, otros técnicos, como Hernán Torres, indican que hay dudas sobre las alternativas del plantel en algunas posiciones y la capacidad del equipo para sostener regularidad ante potencias europeas.

Otro reto será administrar el inevitable relevo de referentes históricos como Ospina, Arias, Quintero o el propio James.

La transición parece encaminada, pero todavía no está completamente consolidada.

Más allá de los resultados, el gran logro de esta nueva Colombia es haber recuperado una idea de sí misma.

Después de años de confusión, el equipo volvió a transmitir seguridad, competitividad y sentido colectivo. La Selección dejó de ser una suma desordenada de talentos y volvió a funcionar como una estructura.

Ese quizá sea el legado más importante de este proceso: Colombia volvió a parecerse a Colombia.

Con una mezcla de veteranos que aún sostienen la memoria competitiva y jóvenes que representan el futuro inmediato, la Selección llega al Mundial 2026 con algo que había perdido tras Rusia 2018: una ilusión real.

No se trata únicamente de clasificar. Se trata de volver a competir de verdad en la élite mundial.