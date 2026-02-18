Video: cayó alias Gafas, el temido reclutador de menores de las disidencias de Iván Mordisco

Instalado en una casa en Pereira, como cualquier ciudadano del común, estaba alias Gafas, el temido reclutador de menores de las disidencias de las Farc al que las autoridades le venían siguiendo la pista.

El disidente finalmente fue capturado este martes en la capital de Risaralda, según lo confirmado por el director de la Policía, general William Oswaldo Rincón, quien indicó que ‘Gafas’ era integrante de las redes de apoyo de la estructura criminal Jaime Martínez del Estado Mayor Central, la cual opera en el suroccidente del país.

“Este criminal es señalado como responsable del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, a quienes instrumentalizaba para labores logísticas y de apoyo criminal”, explicó el general Rincón en su cuenta de X. El guerrillero era requerido por los delitos de homicidio agravado y tentativa de feminicidio.