Antioquia volvió a ser la “campeona” en proyectos de obras por impuestos, ¿cuáles sectores se verán beneficiados?

La Gobernación de Antioquia anunció que el departamento volvió a ubicarse como líder nacional en el mecanismo de Obras por Impuestos (OXI).

Según detalló la entidad, al cierre del banco de proyectos, la Gobernación informó que fueron aprobadas 23 iniciativas por un valor total de $267.831 millones, lo que representa cerca del 44,6 % del cupo nacional destinado a esta opción en el país.

Del total de proyectos aprobados, 16 fueron presentados por la Gobernación, por un valor de $115.701 millones; tres iniciativas fueron impulsadas por municipios, que suman $40.639 millones; y cuatro proyectos fueron promovidos por empresas, por $111.490 millones.

Los sectores beneficiados este año fueron educación pública, con cinco proyectos por $31.462 millones; Centros de Desarrollo Infantil, con nueve proyectos por $49.588 millones; infraestructura vial, con seis proyectos que concentran la mayor inversión, $139.787 millones; salud, con un proyecto por $14.686 millones; y agua potable y saneamiento básico, con dos proyectos que suman $32.306 millones.

Lea también: Gobernación de Antioquia denuncia a la Nación ante la Contraloría por incumplimientos en el Túnel del Toyo

Entre las obras de infraestructura se encuentran el mejoramiento de la vía San Roque – San Lorenzo – La Palma, en el municipio de San Rafael; la construcción de 2,4 kilómetros de placa huella en la vereda La Casita, en Anorí; la rehabilitación de la vía Narices – Juanes – El Jordán – La Holanda en San Carlos; y la rehabilitación de la vía El Peñol – Guatapé – El Bizcocho – San Rafael, en varias etapas, también en San Rafael.

Obras por Impuestos es una herramienta que permite que las empresas aporten al desarrollo de municipios afectados por la pobreza y la violencia, financiando directamente proyectos que generan impacto social y económico.

Tiene dos modalidades: la opción fiducia, que cerró este 16 de febrero, y la opción convenio, que estará abierta hasta el 1 de marzo, por lo que el departamento podría ampliar la inversión a través de esta alternativa.