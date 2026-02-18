x

Harold Tejada brilló en la etapa reina de la Vuelta a Emiratos y ya es tercero en la general

El ciclista colombiano Harold Tejada evidencia un gran nivel en el comienzo de temporada. En Emiratos buscará su primer podio del año.

  • Harold Tejada, de 28 años de edad, ya suma siete temporadas en el WorldTour. Espera estar este año en el Tour de Francia y la Vuelta a España. FOTO X-ASTABA
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 3 horas
El ciclista colombiano Harold Tejada (Astana) cumplió una grata actuación este miércoles en la etapa reina de la Vuelta a Emiratos, ganada por el italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious).

Hasta faltando tres kilómetros para la meta, el nacido en Huila y quien terminó de formarse en Antioquia antes de dar su salto al ciclismo de alta competencia, estuvo cabeza a cabeza luchando por el triunfo de la jornada en el alto de Jebel Mobrah junto al austriaco Felix Gall (Decathlon), el australiano Luke Plapp (Team Jayco AlUla) y Tibero.

Este último, de 24 años de edad, estuvo más fuerte en esa ascensión de 15 kilómetros al 8,1% de pendiente media para ganar y desbancar del liderato al belga Remco Evenepoel (Red-Bull-Bora), quien mostró por primera vez síntomas de flaqueza en lo que va de temporada, en la cual ya triunfó en los trofeos Andratx – Pollença, Serra Tramuntana y Ses Salines, así como la Vuelta a la Comunidad Valenciana, en España.

Décimo en el reciente Nacional en Zipaquirá que ganó Egan Bernal (Ineos), Tejada, tras 183 kilómetros de recorrido con salida en la localidad de Umm al Quwain, cruzó la meta en la cuarta posición, a 41 segundos del italiano.

Lea: Evenepoel ganó la crono en Vuelta a Emiratos y arrebató liderato a Del Toro, ¿quién fue el mejor colombiano?

De esta manera, el colombiano dio un gran salto en la general. Del puesto 20 escaló al tercer lugar de la clasificación, a un minuto de diferencia del primero.

Entre tanto, luego de una recuperación asombrosa camino a esa cima, el mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates) cruzó segundo, a 15’’. En esa misma posición se ubica en la general, a 21’’ de Tiberi. Remco cayó a la casilla 11, a 1.44.

El jueves, la cuarta etapa, de 182 km en torno a Fujairah, estará exenta de dificultades y será favorable a los esprínteres.

La Vuelta a Emiratos finaliza el domingo con una nueva etapa de montaña con llegada en alto a Jebel Hafeet.

Siga leyendo: Él es Juan Felipe Rodríguez, la nueva promesa del ciclismo de Colombia

