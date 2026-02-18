x

“El Gobierno pareciera tenerle miedo a alias Calarcá”: Andrés Julián Rendón sobre la postura del Estado frente a este cabecilla de las Farc

El mandatario departamental, además, dijo que en la reunión entre los gobiernos de Colombia y EE. UU. el nombre de este bandido se omitió.

  • Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. FOTO Esneyder Gutiérrez.
El Colombiano
hace 37 minutos
bookmark

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó su inconformismo con la postura que tiene el Gobierno Nacional respecto a alias Calarcá, máximo cabecilla de una estructura de las disidencias de las Farc y responsable de múltiples crímenes en el departamento.

Lea más: Las veces que el Gobierno Petro se ha basado en informes anónimos o cuestionados para sacar a funcionarios

El mandatario señaló que en la reunión que sostuvieron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en territorio estadounidense el pasado 3 de febrero, el nombre de este bandido se omitió, cuando al contrario, debía haber sido presentado como uno de los hombres más buscados y peligrosos.

“Nosotros hicimos un llamado de atención porque en lo que va de nuestro mandato nunca hemos registrado un solo bombardeo ni contra el ELN ni contra las FARC en el caso de Antioquia, donde buena parte de esta última estructura mencionada es regentada por alias Calarcá. Le pedimos públicamente al presidente que tocara ese tema en la reunión que tuvo con el gobierno americano. Después de ese encuentro, sale la Nación a ofrecer plata por otros cabecillas de distintas estructuras criminales, también de las FARC, como Iván Mordisco, pero no ofrecen por Calarcá”, precisó Rendón.

Adicionalmente, hizo alusión a la recompensa de hasta 5 millones de dólares que dispuso el gobierno de Estados Unidos por los responsables – entre ellos, alias Calarcá – por el derribo del helicóptero Black Hawk que había sido prestado a Colombia, en el que perdieron la vida 13 policías el 21 de agosto del año pasado en zona rural del municipio de Amalfi, esto tras un ataque del frente 36 de las disidencias de las FARC.

Fuentes judiciales le explicaron a EL COLOMBIANO que el helicóptero UH-60 Black Hawk fue destruido con una trampa explosiva cuando estaba en fase de aterrizaje, estaba siendo utilizado por la Policía en calidad de préstamo en comodato, para la lucha contra el narcotráfico, tras un acuerdo con la Embajada.

“Aquí seguimos nosotros a la disposición de lo que puedan hacer con su buen criterio y su valor nuestros soldados y policías, recientemente han dado unos golpes importantes a la estructura del frente 36, pero ellos podrían hacer más si la decisión política del gobierno de Petro fuese la de combatir sin ningún detenimiento a alias Calarcá, que es lo que hoy no se tiene”, concluyó el gobernador de Antioquia.

Entérese: Abaten a alias Venezuela, cabecilla vinculado al atentado que dejó 13 uniformados muertos en Amalfi

Cabe aclarar que si bien en Estados Unidos se destinó esa cuantiosa recompensa, las órdenes de captura de varios implicados están suspendidas por el proceso de Paz Total en Colombia, lo que impide que se adelanten las labores judiciales pertinentes.

Esa, precisamente, es otra de las peticiones del gobernador de Antioquia, que se erradique la política de Paz Total y, a su vez, se reanude la fumigación aérea de cultivos ilícitos, para la cual ofrece el departamento como escenario de pruebas piloto.

