Cayó en Bogotá uno de los más buscados de Ecuador por el robo a un empresario coreano

El ciudadano colombiano Miller Alejandro Cano Mateus fue capturado por la Policía en Bogotá luego de ser requerido mediante circular roja de Interpol por las autoridades de Ecuador, por su participación en el asalto a un empresario de nacionalidad coreana y en la muerte de un conserje ocurrida en Quito.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho violento tuvo lugar el 7 de febrero de 2013, en una zona bancaria del norte de Quito, cuando tres hombres que se movilizaban en una motocicleta abordaron a un empresario coreano con la intención de despojarlo del dinero que acababa de retirar de una entidad bancaria, suma que ascendía a 2.500 dólares (aproximadamente 9 millones de pesos colombianos).

Lea también: Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, compró en 2019 una mansión en Italia con sueldo de vendedora

Sin embargo, el empresario opuso resistencia, lo que provocó que uno de los atacantes le disparara por la espalda. Aunque resultó gravemente herido, logró alejarse del lugar y sobrevivió tras recibir atención médica.

Al escuchar los disparos, Miguel Ángel Ortiz Campaña, conserje de un edificio cercano, salió a auxiliar a la víctima, pero también fue alcanzado por los disparos y falleció mientras era trasladado a un centro asistencial.

Entérese: Estados Unidos aumenta a 2.600 dólares el incentivo para que los migrantes se “autodeporten”

Los asaltantes emprendieron la huida cuando las autoridades de Quito se percataron de lo sucedido, aunque metros más adelante fueron capturados, luego de abandonar la motocicleta y tratar de escabullirse entre la maleza. Miller Alejandro Cano Mateus fue uno de los detenidos y, tras un proceso judicial, fue condenado a 25 años de prisión por el delito de robo calificado.

No obstante, en 2024 se fugó del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, en Ecuador. Las autoridades de ambos países iniciaron el proceso de extradición de Cano Mateus a Ecuador, con el fin de que termine de cumplir su condena.