Ecuador insiste en que Colombia “no está haciendo nada” contra el narcotráfico en la frontera

Un conflicto geopolítico y económico se desató el pasado 21 de enero, luego de que el presidente de Ecuador,Daniel Noboa, anunciara aranceles del 30% a las importaciones provenientes de Colombia. La medida se fundamentó en lo que el mandatario calificó como la falta de un compromiso real por parte del gobierno deGustavo Petro para combatir el narcotráfico en el contexto de una frontera compartida entre ambos países.
“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales vinculados al narcotráfico en la frontera, sin cooperación alguna”, escribió Noboa en su cuenta de X.