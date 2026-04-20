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Primicia | Capturaron al sobrino y al lugarteniente de alias Tom, vocero de bandas del Valle de Aburrá en la mesa de paz

Se trata de “Aléx Mentiras” y “Jonás”, cabecillas de la banda “los Chatas”, originaria del municipio de Bello.

  • Alias “Jonás” y “Aléx Mentiras” fueron detenidos por la Policía en Antioquia; este último es familiar de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), vocero de las bandas criminales del Valle de Aburrá.
    Alias “Jonás” y “Aléx Mentiras” fueron detenidos por la Policía en Antioquia; este último es familiar de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), vocero de las bandas criminales del Valle de Aburrá.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 1 hora
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En dos operativos simultáneos realizados en Antioquia, la Policía capturó al sobrino y al principal lugarteniente de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), uno de los principales voceros de las bandas criminales en la mesa de paz urbana con el Gobierno Nacional.

Fuentes cercanas al caso le informaron a EL COLOMBIANO que el sobrino, Sergio Alexánder Tamayo Mesa, conocido con los apodos de “Álex Mentiras” o “Álex Chata”, fue arrestado este lunes en el municipio de San Vicente; mientras que el lugarteniente Jorge Oswaldo Zapata Berrío (“Jonás”) cayó en Copacabana.

NOTICIA EN DESARROLLO...

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