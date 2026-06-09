Ronaldinho lanza su primer disco llamado ‘Camisa 10’: 60 canciones y con artistas de 18 países

Ronaldinho Gaúcho, campeón del mundo con Brasil en 2002 y exjugador del FC Barcelona, lanzó este martes 9 de junio el álbum ‘Camisa 10’, un proyecto musical que reúne a más de una veintena de artistas de distintos países.

El disco, disponible en plataformas digitales, fue presentado como el primer trabajo de un sello discográfico internacional impulsado por el exfutbolista, con la participación de intérpretes de diversos géneros y regiones del mundo.

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A través de un comunicado, Ronaldinho explicó la importancia que tiene este lanzamiento en su trayectoria personal. “Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida”, expresó.

El proyecto también representa el debut de Tu Música como sello discográfico internacional. La iniciativa fue desarrollada por los productores Allan Jesus y Roni Maltz Bin, junto a Roberto de Assis, hermano y representante de Ronaldinho.