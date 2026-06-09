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Ojo con el “maxxing”, la riesgosa tendencia viral en redes sociales que ha encendido las alarmas; estos son sus riesgos

Son dos las variantes más populares de esta moda: el “protein maxxing” y el “fiber maxxing”. Ambas plantean consumir la mayor cantidad posible de dos macronutrientes que, si bien son esenciales en una alimentación balanceada, no deberían ingerirse en exceso.

  • El “protein maxxing” consiste en consumir la mayor cantidad de proteína posible. FOTO: Cortesía
    El “protein maxxing” consiste en consumir la mayor cantidad de proteína posible. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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En las redes sociales, cada nuevo mes llega acompañado de una nueva lista de consejos de bienestar que prometen fórmulas milagrosas a los usuarios: desde bajar de peso rápidamente hasta conseguir abdominales y músculos definidos.

En las últimas semanas, la tendencia alimentaria que ha inundado las plataformas digitales es el “maxxing”, una práctica que consiste en consumir grandes cantidades de un grupo nutricional específico con el fin de obtener resultados en un corto periodo de tiempo.

Lea: Comer huevo, pasar tiempo con amigos y otros hábitos sencillos que reducen el riesgo de Alzhéimer y demencia

Por ejemplo, dos de las variantes más conocidas de esta moda son el “protein maxxing”, que implica aumentar la ingesta de proteínas, y el “fiber maxxing”,...

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