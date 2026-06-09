Ojo con el “maxxing”, la riesgosa tendencia viral en redes sociales que ha encendido las alarmas; estos son sus riesgos

Son dos las variantes más populares de esta moda: el “protein maxxing” y el “fiber maxxing”. Ambas plantean consumir la mayor cantidad posible de dos macronutrientes que, si bien son esenciales en una alimentación balanceada, no deberían ingerirse en exceso.