Capturados por la muerte de Jaime Esteban Moreno aceptarían el crimen a cambio de rebaja de pena

La audiencia de acusación contra los dos jóvenes señalados de asesinar al estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, en la madrugada del pasado Halloween, fue aplazada este miércoles, luego de que la defensa de los imputados confirmaran un preacuerdo con la Fiscalía.
Durante la diligencia, la defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz –el hombre que estaba disfrazado de Darth Maul esa noche– solicitó la suspensión de la audiencia, al señalar que su representado está dispuesto a aceptar su responsabilidad como parte de una negociación con el ente acusador, con el fin de acceder a una rebaja de pena.