“Jaime Esteban intentó evitar la pelea”: abogado de la familia del joven asesinado en Halloween

El abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno aseguró que el joven intentó evitar la riña que terminó en su muerte tras una fiesta de Halloween en Barrios Unidos.

    En recientes declaraciones, el abogado de familia de joven asesinado se refirió sobre el caso. FOTO: captura de video, Noticias Caracol, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, Colprensa.
El Colombiano
02 de noviembre de 2025
bookmark

El abogado Camilo Rincón, representante de la familia de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes que murió tras una golpiza en la madrugada del 31 de octubre en el barrio Barrios Unidos, aseguró que el joven intentó evitar la confrontación que terminó costándole la vida.

Rincón explicó en Noticias Caracol que, según los testimonios conocidos, “hubo una reclamación airada de una de las mujeres que fueron capturadas, pero son de esas discusiones que no trascienden. No hubo ningún tipo de violencia recíproca dentro del establecimiento; fue, digámoslo así, una rencilla que generó una discusión y que finalmente se desata fuera del lugar donde compartían”.

Lea también: Queda en firme captura de presunto homicida de estudiante de Universidad de Los Andes

El abogado destacó que Moreno Jaramillo decidió salir del sitio precisamente para evitar un conflicto mayor. “Esteban decide retirarse del lugar para evadir este tipo de situaciones”, señaló.

Un ataque brutal

Sobre los hechos que siguieron, Rincón calificó la agresión como “miserable” y detalló que, tras recibir un golpe inicial, el joven cayó al suelo, momento en el que continuaron los ataques.“Un golpe certero lo deja inconsciente y ahí, en el suelo, es donde le propinan diferentes golpes en el rostro, en el cráneo y en varias partes del tórax”, relató.

El abogado añadió que Jaime Esteban no era una persona propensa a la violencia ni a frecuentar entornos conflictivos. “No es de esas personas que frecuentan círculos donde exista un alto grado de probabilidad de que ocurran situaciones lamentables o violentas”, concluyó.

Avances del caso

El presunto responsable, identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, ya se encuentra vinculado formalmente al proceso tras la legalización de su captura. En la audiencia llevada a cabo el sábado 1 de noviembre de 2025, María Teresa Cortés, funcionaria del Ministerio Público, afirmó que se trata de “una toma de justicia por mano propia”.

Durante la diligencia, Cortés agregó: “Luego de interrogarlos sobre si habían participado en la riña, manifestaron que sí, que había sido porque había intentado abusar sexualmente de su amiga, Johana Parra Torres, dentro de la discoteca”.

Conozca: ¿Quién era Jaime Esteban Moreno Jaramillo? El estudiante de Los Andes que murió tras una fiesta de Halloween en Bogotá

Según el abogado de la familia, aunque inicialmente la captura se dio por lesiones personales, la Fiscalía General de la Nación buscará imputar el delito de homicidio, dado que Moreno Jaramillo falleció posteriormente a causa de los golpes.

La audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento intramural está programada para el 5 de noviembre. Por ahora, las dos mujeres que acompañaban al capturado quedaron en libertad, luego de que la Fiscalía se abstuviera de ejercer acción penal en su contra.

