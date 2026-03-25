Capturaron a presuntos asesinos del profesor de la Universidad Externado, Neill Felipe Cubides; esto se sabe

El profesor de la Universidad Externado, Neill Felipe Cubides, estuvo desaparecido por varios días en Bogotá a mediados de enero. Tras días de su búsqueda, el cuerpo del docente fue hallado incinerado en la vereda Los Soches, en la localidad de Usme. A dos meses de su homicidio, este miércoles se dio a conocer que la captura de cuatro de los implicados en el crimen.

El operativo se llevó a cabo entre la Fiscalía y la Sijin. En específico, las detenciones se hicieron efectivas tras una serie de diligencias judiciales adelantadas en las localidades de Bosa y San Cristóbal, en la capital del país.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios presentados por el ente acusador, los hoy capturados harían parte de una red delincuencial dedicada al secuestro y hurto.

Las investigaciones indican que el docente fue retenido la noche del pasado 15 de enero, pocos minutos después de haber tomado un taxi en inmediaciones de un centro médico ubicado en la localidad de Chapinero, en el norte de la ciudad.