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¿Quiénes son los aliados de Quintero que nombró en la Supersalud?

Varios de los aliados de Daniel Quintero llegan a la entidad, en la que el cuestionado exalcalde ya acumula más de una controversia. ¿Quiénes son?

  • Daniel Quintero fue derrotado por Roy Barreras en la consulta del Frente por la Vida, y culminó su aspiración presidencial de 2026. Foto: Colprensa/EL COLOMBIANO.
    Daniel Quintero fue derrotado por Roy Barreras en la consulta del Frente por la Vida, y culminó su aspiración presidencial de 2026. Foto: Colprensa/EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 6 minutos
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El exalcalde de Medellín Daniel Quintero, hoy superintendente nacional de Salud, llevó a varios de los alfiles de su “combo” para trabajar con él en la entidad nacional. Sus hojas de vida ya aparecen en la página de la Presidencia de la República.

Vale recordar que la llegada del exalcalde ha generado controversia, no solo por las más de 50 imputaciones en la Fiscalía que enfrentan fichas de su administración por presunta corrupción, incluido él mismo, sino por su falta de experiencia en el sector.

El sistema atraviesa un momento crítico, en el que varias EPS intervenidas por el Gobierno tienen cuestionamientos por el incremento en las quejas por demoras en la entrega de medicamentos y en los procedimientos médicos.

Lea también: Offimedicas rechaza haber negado medicamento a menor y responde a señalamientos de Quintero

Y, en medio de esa situación, de los nuevos funcionarios nombrados, aliados de Quintero, algunos no solo enfrentan procesos penales o disciplinarios, sino que tampoco tienen experiencia en el sector salud.

Modificación del manual de funciones

La semana pasada se conoció que Quintero modificó el manual de funciones de la Supersalud para que pudieran aterrizar algunos de sus aliados en estos cargos, ya que, como él, no cuentan con experiencia en el sector de la salud.

La denuncia fue difundida por el senador electo Andrés Forero, del Centro Democrático, quien señaló que el cambio se habría realizado para vincular a uno de estos, quien es arquitecto, como asesor.

Forero puso en duda por qué se habría tomado la decisión y se preguntó si “¿para (Quintero) suplir su falta de conocimiento en salud se asesorará con un arquitecto?”.

Cabe aclarar que Forero interpuso una demanda de nulidad electoral contra el decreto mediante el cual el Gobierno nombró a Quintero como superintendente de Salud.

La acción, radicada ante el Consejo de Estado, sostiene que Quintero Calle no cumpliría con los requisitos exigidos para el cargo, al considerar que su formación académica y su experiencia profesional no se ajustan a las funciones establecidas para la Supersalud.

Los nombres

Este arquitecto es Sergio Andrés López, quien además es magíster en Gobierno y Políticas Públicas y llevaba en el Ministerio de Salud desde 2024.

Fue director de Planeación de Medellín y gerente del Metro de la 80 durante la alcaldía de Quintero y hoy está imputado por la Fiscalía por presunto interés indebido en la celebración de contratos en el caso de Aguas Vivas.

También está Juan David Duque, quien fue secretario privado de Quintero en la Alcaldía. Carga con el lastre de haber sido el primer funcionario en la historia de Medellín en someterse a una moción de censura por parte del Concejo. No solo eso: fue declarado insubsistente.

La razón fue su silencio y falta de respuestas al escándalo de los fondos fijos, relacionado con el aparente uso irregular de la caja menor de la Alcaldía de Medellín. Actualmente también enfrenta cargos en la Procuraduría por las presuntas irregularidades de ese caso.

En otras palabras, Quintero y su entorno habrían pagado almuerzos en restaurantes de alto costo, mercados e incluso flores con recursos públicos, una práctica que contaba con el aval de Duque.

Duque fue candidato al Senado por la lista “Frente Amplio Unitario” que lideró Roy Barreras, pero se quemó con poco menos de 1.600 votos.

Otro alfil de Quintero que llegó a la Supersalud es Jhonatan Estiven Villada Palacios, quien ocupó diferentes cargos durante esa administración. Fue vicepresidente de Asuntos Legales de EPM y director de Aprovisionamiento Corporativo en ISA (Interconexión Eléctrica S.A.).

Desde que llegó a ISA generó cuestionamientos por su relación política con Quintero; Villada también apareció mencionado en controversias relacionadas con el proyecto Yapai en Perú, que generó interrogantes sobre decisiones contractuales y procesos de aprovisionamiento en ese país.

Lea también: Exalcalde Quintero enfrenta primera audiencia judicial tras su posesión como Supersalud

Por último pero no menos relevante está Esteban Restrepo, quien ha sido la mano derecha de Quintero. Fue su secretario de Gobierno durante la Alcaldía de Medellín.

Luego fue candidato a la Gobernación de Antioquia por el movimiento Independientes, con el que Quintero llegó a la Alcaldía, y se quemó. Después cayó parado en el gobierno Petro. Primero llegó a la dirección de Asuntos Internacionales del MinJusticia; luego fue secretario privado de Ecopetrol.

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