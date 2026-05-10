¿Quiénes son los aliados de Quintero que nombró en la Supersalud?

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero, hoy superintendente nacional de Salud, llevó a varios de los alfiles de su “combo” para trabajar con él en la entidad nacional. Sus hojas de vida ya aparecen en la página de la Presidencia de la República. Vale recordar que la llegada del exalcalde ha generado controversia, no solo por las más de 50 imputaciones en la Fiscalía que enfrentan fichas de su administración por presunta corrupción, incluido él mismo, sino por su falta de experiencia en el sector. El sistema atraviesa un momento crítico, en el que varias EPS intervenidas por el Gobierno tienen cuestionamientos por el incremento en las quejas por demoras en la entrega de medicamentos y en los procedimientos médicos. Lea también: Offimedicas rechaza haber negado medicamento a menor y responde a señalamientos de Quintero Y, en medio de esa situación, de los nuevos funcionarios nombrados, aliados de Quintero, algunos no solo enfrentan procesos penales o disciplinarios, sino que tampoco tienen experiencia en el sector salud.

Modificación del manual de funciones

La semana pasada se conoció que Quintero modificó el manual de funciones de la Supersalud para que pudieran aterrizar algunos de sus aliados en estos cargos, ya que, como él, no cuentan con experiencia en el sector de la salud. La denuncia fue difundida por el senador electo Andrés Forero, del Centro Democrático, quien señaló que el cambio se habría realizado para vincular a uno de estos, quien es arquitecto, como asesor.

Forero puso en duda por qué se habría tomado la decisión y se preguntó si “¿para (Quintero) suplir su falta de conocimiento en salud se asesorará con un arquitecto?”. Cabe aclarar que Forero interpuso una demanda de nulidad electoral contra el decreto mediante el cual el Gobierno nombró a Quintero como superintendente de Salud.

La acción, radicada ante el Consejo de Estado, sostiene que Quintero Calle no cumpliría con los requisitos exigidos para el cargo, al considerar que su formación académica y su experiencia profesional no se ajustan a las funciones establecidas para la Supersalud.

Los nombres

Este arquitecto es Sergio Andrés López, quien además es magíster en Gobierno y Políticas Públicas y llevaba en el Ministerio de Salud desde 2024. Fue director de Planeación de Medellín y gerente del Metro de la 80 durante la alcaldía de Quintero y hoy está imputado por la Fiscalía por presunto interés indebido en la celebración de contratos en el caso de Aguas Vivas. También está Juan David Duque, quien fue secretario privado de Quintero en la Alcaldía. Carga con el lastre de haber sido el primer funcionario en la historia de Medellín en someterse a una moción de censura por parte del Concejo. No solo eso: fue declarado insubsistente.