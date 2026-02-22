¿Ya lo vio? Este es el tren del Metro de Medellín que usa música para prevenir problemas de salud mental

Medellín está entre las ciudades donde más se cometen suicidios en Colombia. El año pasado, solo entre enero y julio, 102 personas se quitaron la vida.

Pero esta es también una de las ciudades que más invierte en estrategias y programas de salud mental: hay 59 escuchaderos, líneas telefónicas y canales de WhatsApp, y desde hace poco una exposición itinerante en un tren del Metro, que habla de salud mental en clave musical.

Se trata de Sinfonía por tu salud mental, una trabajo en alianza entre Filarmed, el Metro y el Área Metropolitana que busca hacer de los viajes un momento de reflexión sobre el bienestar emocional a través de la música sinfónica.

Es apenas una muestra de un trabajo mucho más grande, Sonidos que cuidan, un proyecto que Filarmed empezó en 2024 con el programa Tejiendo Vínculos del Centro de atención en Neurología Pediátrica Integral (CENPI) y que luego escaló a nivel metropolitano, contando con la participación de casi 800 estudiantes y 140 docentes de colegios de nueve municipios –Envigado, Sabaneta, Caldas, La Estrella, Itagui, Copacabana, Bello, Girardota y Barbosa–.

Sonidos que cuidan es una estrategia para la promoción y prevención de salud mental a través de la música, una herramienta que todos tenemos a la mano. Lo que propone el programa es favorecer la regulación emocional a través de la música y, para llevarlo a más gente, lo pusieron en el Metro, en un tren CAF –los de nueva generación–, por el que pasan 405.000 personas al mes.