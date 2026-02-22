x

¿Ya lo vio? Este es el tren del Metro de Medellín que usa música para prevenir problemas de salud mental

El sistema de transporte presentó Sinfonía por tu salud mental, una muestra para cambiar el ritmo de vida de los viajeros.

    Hay composiciones de Debussy, Paquito D’Rivera, Fulgencio García y más, pero toda la música fue grabada por los músicos de Filarmed. FOTO Julio César Herrera
Sara Kapkin

Tendencias

hace 20 minutos
Medellín está entre las ciudades donde más se cometen suicidios en Colombia. El año pasado, solo entre enero y julio, 102 personas se quitaron la vida.

Pero esta es también una de las ciudades que más invierte en estrategias y programas de salud mental: hay 59 escuchaderos, líneas telefónicas y canales de WhatsApp, y desde hace poco una exposición itinerante en un tren del Metro, que habla de salud mental en clave musical.

Se trata de Sinfonía por tu salud mental, una trabajo en alianza entre Filarmed, el Metro y el Área Metropolitana que busca hacer de los viajes un momento de reflexión sobre el bienestar emocional a través de la música sinfónica.

Es apenas una muestra de un trabajo mucho más grande, Sonidos que cuidan, un proyecto que Filarmed empezó en 2024 con el programa Tejiendo Vínculos del Centro de atención en Neurología Pediátrica Integral (CENPI) y que luego escaló a nivel metropolitano, contando con la participación de casi 800 estudiantes y 140 docentes de colegios de nueve municipios –Envigado, Sabaneta, Caldas, La Estrella, Itagui, Copacabana, Bello, Girardota y Barbosa–.

Sonidos que cuidan es una estrategia para la promoción y prevención de salud mental a través de la música, una herramienta que todos tenemos a la mano. Lo que propone el programa es favorecer la regulación emocional a través de la música y, para llevarlo a más gente, lo pusieron en el Metro, en un tren CAF –los de nueva generación–, por el que pasan 405.000 personas al mes.

Una sinfonía es una composición musical que cuenta una historia a través de cuatro movimientos. Sinfonía para tu salud mental propone tres movimientos, uno por vagón, y que el cuarto lo construya cada viajero.

El primer vagón es Allegro, música para activarse y llenarse de energía, el segundo es Andante Sereno, para bajar el ritmo, encontrar calma y serenidad, el tercero se llama Allegreto y esta pensado para la conectar con nosotros mismos y con los demás. El cuarto es personal, la idea es que cada viajero lo construya.

En cada vagón hay códigos QR, que llevarán a los viajeros a las listas de reproducción de cada movimiento de la sinfonía.

–Lo que estamos buscando con este tren es llevar ese mensaje de cómo cada una de las personas puede utilizar la música en su vida cotidiana para buscar un objetivo específico–, dice Juanita Eslava, directora de programas sociales de Filarmed.

Además de la música, en cada vagón se pueden leer tips de cómo usar la música si uno quiere activarse o relajarse, y pequeñas historias de cómo distintas comunidades en el mundo entero utilizan la música, ya sea para celebrar, animarse, calmar la mente y reducir el estrés, apoyarse, acompañar la tristeza.

Es un viaje emocional que puede ir a la medida de lo que cada uno busca.

