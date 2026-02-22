Precios de energía en bolsa caen cuatro veces frente a los de 2025: ¿se verá reflejado en la factura?

Los precios de la bolsa de energía en Colombia alcanzaron mínimos históricos en lo corrido de 2026, según destacó Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen. De acuerdo con cifras de XM, el precio promedio en los primeros 15 días de febrero de 2026 fue de $120,2 por kilovatio hora ($/kWh). En el mismo periodo de 2025, el promedio fue de $587 kWh, lo que implica que el valor actual es cuatro veces inferior. Además, el pasado 8 de febrero el precio cayó a un mínimo de 101,3 $/kWh, un nivel similar al observado durante el fenómeno de La Niña en 2021. Le puede interesar: Tras críticas de Petro y relevo en la dirección, hidroeléctrica Urrá anuncia que bajará precios de la energía

¿Cómo funciona la bolsa?

La dirigente gremial explicó que la bolsa de energía opera como una subasta diaria. Los generadores ofrecen la energía que no tienen comprometida en contratos de largo plazo y el sistema compra primero la más barata. Añadió que este mecanismo determina el precio marginal que se paga en el mercado mayorista. También recordó que el sistema eléctrico colombiano es altamente sensible a tres factores principales: el clima, la demanda (consumo de energía eléctrica) y la disponibilidad de las plantas de generación. En periodos de sequía extrema, cuando llueve menos y los embalses bajan su nivel — hay menos agua disponible para generar energía— el precio de bolsa tiende a subir. En contraste, cuando hay abundancia de lluvias y se recuperan los embalses, el precio disminuye. Según Gutiérrez, gracias a las lluvias recientes y a una operación responsable del recurso hídrico, los precios han mostrado una caída significativa en 2026. Lea más: ¿Qué ha pasado con el precio de la energía en Colombia en medio de la ola invernal?

Precio y contratos

Desde enero de 2025 hasta la fecha, el precio de bolsa se ha mantenido el 80% del tiempo por debajo del precio promedio de los contratos, que es de $298,9 kWh. En concreto, de 410 días analizados, en 328 jornadas el precio de bolsa fue inferior al precio de los contratos. Esto evidencia que, en la mayor parte del tiempo reciente, el mercado spot ha observado valores más bajos que los pactados en acuerdos de largo plazo.

Comparación internacional

Si se analiza el segundo semestre de 2025, un periodo caracterizado por grandes aportes de lluvias al sistema, el precio promedio de la bolsa en Colombia fue de $177 kWh. Con ese nivel, el país se ubicó muy cerca de los precios registrados en los Países Nórdicos, alrededor de $155 kWh, considerados un referente mundial en eficiencia energética. En contraste, el precio promedio de la bolsa en la Unión Europea se situó en aproximadamente $349 kWh en ese mismo periodo.

Tarifa vs. factura

Gutiérrez recordó que es clave diferenciar entre tarifa y factura. La tarifa corresponde a los componentes propios del servicio de energía consumida. La factura, en cambio, incluye la tarifa más otros cobros ajenos a la energía, como seguridad o alumbrado público. En promedio, durante 2025 la tarifa de energía se distribuyó así: generación: 36%, transmisión 6%, distribución 29%, comercialización 17%, pérdidas 8% y restricciones 4%. Un dato poco conocido es que el precio de bolsa solo pesa un 20% dentro del componente de generación, lo que equivale aproximadamente al 7,2% de toda la tarifa. El 80% restante de la energía consumida en el país se negocia principalmente mediante contratos de largo plazo. De acuerdo con las cifras del Dane, la inflación de la electricidad el año anterior en el país observó una contracción de 2,53%. En las cuentas de servicios del estrato 3 en Medellín, EPM facturó el kWh por encima de $830 en los primeros dos meses de 2025, valor que bajó a $790,49 en la facturación de diciembre. Conozca también: Gobierno Petro pide bajar precios de la energía por altos niveles de embalses en Colombia

Las pullas