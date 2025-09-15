x

Capturan en Bogotá al hombre que usaba Grindr para estafar a turistas extranjeros

Un hombre que se hacía pasar por gay en la aplicación de citas Grindr fue capturado en Bogotá. Con promesas de encuentros íntimos, drogaba a turistas extranjeros para despojarlos de dinero y documentos. La Policía le atribuye al menos 40 víctimas y un botín que supera los 500 millones de pesos. Así era su modus operandi.

    Grindr es una de las aplicaciones más utilizadas por personas gay y bisexuales. Se estima que diariamente se conectan cerca de 3.6 millones de personas. Imagen: Policía nacional, León Neal/Getty Im.
Andrea Lara
15 de septiembre de 2025
bookmark

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de Mario Antonio Modesti Cañizalez, un ciudadano de 37 años señalado de liderar una red de estafas a través de la red social de citas Grindr. Según la investigación, contactaba a turistas extranjeros con alto poder adquisitivo, los citaba con promesas de encuentros íntimos y luego los drogaba para despojarlos de dinero, tarjetas y documentos.

De acuerdo con la Sijín, en apenas un mes se documentaron al menos 40 víctimas –en su mayoría provenientes de Estados Unidos y Francia– con pérdidas que superan los 500 millones de pesos. El detenido utilizaba pasaportes y documentos adulterados para no ser detectado por las autoridades.

Modesti ya tenía antecedentes en Venezuela, donde junto a su pareja habría conformado una organización dedicada a drogar y robar a turistas. Tras ser descubierto en ese país, escapó a Colombia y continuó con su actividad delictiva en Bogotá y Villavicencio.

La Fiscalía le imputó los delitos de hurto agravado y falsedad en documento público, que podrían acarrearle una condena mínima de 14 años de prisión. En el operativo, las autoridades incautaron celulares, tabletas y pasaportes falsificados, piezas clave en el proceso judicial.

“Este delincuente se dedicaba al robo planificado de personas con las que pactaba encuentros íntimos. La capacidad para manipular a las víctimas lo convirtió en un caso prioritario los investigadores de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá”, informaron fuentes de la investigación.

Actualmente, permanece recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá mientras avanzan las investigaciones. La Policía busca más posibles víctimas para fortalecer el expediente en su contra.

Entérese: Capturan a joven de 18 años que habría metido el cuerpo de un italiano en bolsas y lo fue tirando por varias partes de Santa Marta

