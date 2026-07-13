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Video | Con el Príncipe de Noruega a la cabeza, los vikingos fueron recibidos en Oslo e hicieron el remo con más de 90.000 aficionados

La selección de Noruega llegó a la capital de su país este 13 de julio después de quedar eliminada en cuartos de final de la Copa del Mundo. A los nórdicos los recibieron con mucha gratitud en su nación

  • Más de 90.000 aficionados recibieron a la selección de Noruega en Oslo. FOTO: Captura
    Más de 90.000 aficionados recibieron a la selección de Noruega en Oslo. FOTO: Captura
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Miles de personas dispensaron este lunes un recibimiento triunfal en Oslo a la selección de Noruega, cuartofinalista del Mundial 2026, el mejor resultado de su historia.

Cerca de 90.000 aficionados se congregaron en la capital del país nórdico para celebrar la histórica actuación, declaró un responsable policial a la agencia NTB.

Noruega se despidió del Mundial el sábado al perder ante Inglaterra por 2-1 en la prórroga en cuartos de final, tras eliminar a Brasil y a Costa de Marfil previamente.

Fue la cuarta presencia en un Mundial para los Vikingos.

La plaza del Palacio Real estaba abarrotada cuando el equipo escandinavo se sentó hacia las 21H30 locales frente a la multitud para iniciar el ya famoso “Ro” vikingo: imitar los movimientos del remo mientras se corea “ro” (remar en noruego), que hace las veces de canto de batalla de los aficionados noruegos y de sus jugadores.

Mientras tanto, el príncipe heredero Haakon marcaba el ritmo de la multitud y del equipo tocando un tambor.

“Es sencillamente increíble ver todo el apoyo que recibimos y hasta qué punto todo el país está detrás de nosotros. Tanta alegría, tantas sonrisas y tan buen ambiente. Es realmente fantástico”, declaró el capitán de la selección, el volante ofensivo Martin Odegaard, al canal público NRK.

La estrella del equipo, el goleador Erling Haaland, no estuvo presente en las celebraciones con el público, según NRK porque tenía que tomar un vuelo.

Sin embargo, previamente había asistido a la recepción ofrecida por el rey Harald.

Haaland llegó a Oslo con un particular souvenir

El “Androide” noruego, Erling Braut Haaland, arribó a la capital de Noruega en un vuelo particular, pero lo que llamó la atención fue el souvenir que llevaba en su brazo: un mapache disecado con una botella del licor al lado. Algo que quizá le llamó la atención en Norteamérica.

Lea también: ¿Qué le pasa a Mbappé? En el Real Madrid no brilla como con en la Selección de Francia

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas personas asistieron al recibimiento de la selección de Noruega en Oslo?
Alrededor de 90.000 aficionados acudieron a Oslo para recibir a la selección, de acuerdo con cifras citadas por la policía local y recogidas por la agencia NTB.
¿Qué es el “Ro” vikingo que realizaron los jugadores y aficionados en Oslo?
El “Ro” vikingo es una celebración en la que jugadores y aficionados imitan el movimiento de remar mientras corean la palabra “ro”, que significa “remar” en noruego. Según la noticia, se ha convertido en el canto de batalla de la selección y de su afición.
¿Contra quién fue eliminada Noruega del Mundial 2026?
Noruega quedó eliminada en los cuartos de final tras perder 2-1 ante Inglaterra en la prórroga. El partido marcó el final de la mejor participación mundialista del equipo.
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