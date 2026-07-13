Video | Con el Príncipe de Noruega a la cabeza, los vikingos fueron recibidos en Oslo e hicieron el remo con más de 90.000 aficionados

Miles de personas dispensaron este lunes un recibimiento triunfal en Oslo a la selección de Noruega, cuartofinalista del Mundial 2026, el mejor resultado de su historia.

Cerca de 90.000 aficionados se congregaron en la capital del país nórdico para celebrar la histórica actuación, declaró un responsable policial a la agencia NTB.

Noruega se despidió del Mundial el sábado al perder ante Inglaterra por 2-1 en la prórroga en cuartos de final, tras eliminar a Brasil y a Costa de Marfil previamente.

Fue la cuarta presencia en un Mundial para los Vikingos.

La plaza del Palacio Real estaba abarrotada cuando el equipo escandinavo se sentó hacia las 21H30 locales frente a la multitud para iniciar el ya famoso “Ro” vikingo: imitar los movimientos del remo mientras se corea “ro” (remar en noruego), que hace las veces de canto de batalla de los aficionados noruegos y de sus jugadores.

Mientras tanto, el príncipe heredero Haakon marcaba el ritmo de la multitud y del equipo tocando un tambor.