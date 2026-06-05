Se robaron caja fuerte con $43 millones en Rionegro y los cogieron en Medellín

Por una denuncia ciudadana y gracias a la reacción inmediata de la Policía, tres sujetos, quienes presuntamente habrían participado en el hurto de una caja fuerte de una vivienda ubicada en Rionegro, Oriente antioqueño, fueron interceptados y capturados en Medellín.

El hecho se registró en una residencia de la tercera etapa del barrio El Porvenir. Allí y según relatan las autoridades, los presuntos responsables ingresaron al inmueble por medio de engaños, todo con el fin de apoderarse de la caja que contenía un gran botín de $43 millones en efectivo.

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Tras lograr su cometido, los sujetos emprendieron la huida en un vehículo. De inmediato, las víctimas contactaron a la Policía para reportar el robo y les dieron las características de los ladrones y el carro en el que habían escapado. Fue ahí cuando empezó la acción.

La información obtenida fue compartida al Centro de Monitoreo y Control de Rionegro, desde donde empezó el seguimiento al automotor mediante cámaras de seguridad.

Mientras hacían el monitoreo, las autoridades observaron que los señalados tenían como destino Medellín, por lo que se activó un plan candado y se le compartió a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá la ubicación del vehículo en tiempo real.