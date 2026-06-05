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Se robaron caja fuerte con $43 millones en Rionegro y los cogieron en Medellín

El dinero fue recuperado. Ambos habrían ingresado a una vivienda mediante engaños, y una vez se hicieron al botín salieron rumbo a la capital antioqueña en un vehículo.

  • Además del dinero, en el procedimiento fue incautada un arma de fuego, proveedores y algunos celulares. FOTO Alcaldía de Rionegro.
    Además del dinero, en el procedimiento fue incautada un arma de fuego, proveedores y algunos celulares. FOTO Alcaldía de Rionegro.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Por una denuncia ciudadana y gracias a la reacción inmediata de la Policía, tres sujetos, quienes presuntamente habrían participado en el hurto de una caja fuerte de una vivienda ubicada en Rionegro, Oriente antioqueño, fueron interceptados y capturados en Medellín.

El hecho se registró en una residencia de la tercera etapa del barrio El Porvenir. Allí y según relatan las autoridades, los presuntos responsables ingresaron al inmueble por medio de engaños, todo con el fin de apoderarse de la caja que contenía un gran botín de $43 millones en efectivo.

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Tras lograr su cometido, los sujetos emprendieron la huida en un vehículo. De inmediato, las víctimas contactaron a la Policía para reportar el robo y les dieron las características de los ladrones y el carro en el que habían escapado. Fue ahí cuando empezó la acción.

La información obtenida fue compartida al Centro de Monitoreo y Control de Rionegro, desde donde empezó el seguimiento al automotor mediante cámaras de seguridad.

Mientras hacían el monitoreo, las autoridades observaron que los señalados tenían como destino Medellín, por lo que se activó un plan candado y se le compartió a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá la ubicación del vehículo en tiempo real.

Minutos después, uniformados de la capital antioqueña lograron interceptar el carro en el que se movilizaban los individuos. Por fortuna, se recuperó la caja fuerte con la totalidad del dinero hurtado, y además, se incautó un arma, proveedores y dispositivos de comunicación.

El dinero fue devuelto a sus propietarios, mientras que los capturados deberán responder judicialmente ante la Fiscalía General de la Nación.

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En tres meses van dos robos millonarios en Rionegro

Al parecer, los ladrones encuentran en Rionegro lo que en otros municipios les es difícil conseguir. Y es que en marzo de este año en horas de la noche, tal y como en una película de acción, varios sujetos perforaron un muro para ingresar y saquear una joyería en plena zona céntrica del pueblo.

Según la denuncia y la versión de la Policía, del establecimiento se llevaron objetos avaluados en $1.500 millones.

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Uno de los puntos más llamativos fue que esta banda de ladrones habría llegado a Rionegro días antes para hacer labores de vigilancia en la zona, y así determinar cuál o cuáles serían los lugares más idóneos para hurtar.

Lo que favoreció a los indelicados fue que, al parecer, la alarma contra robos del establecimiento no se activó, por lo que tuvieron el tiempo suficiente para tomar todo y huir del lugar. Horas después se reportó el hurto y se iniciaron las acciones investigativas.

La huida del vehículo quedó registrada en video. Foto: redes sociales
La huida del vehículo quedó registrada en video. Foto: redes sociales

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Ante estos hechos, la recomendación de las autoridades es enfática. Primero a los comerciantes, para que cuenten con todas las medidas de seguridad que le impidan a los ladrones ingresar a los establecimientos: cámaras, alarmas sonoras y demás. Y después a los habitantes del municipio, para que no se fíen de desconocidos que llegan a sus casas con discursos extraños o inusuales, y por el contrario, reporten de inmediato a la línea de emergencias 123.

Preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió el robo de la caja fuerte con $43 millones?
El hurto ocurrió en una vivienda de la tercera etapa del barrio El Porvenir, en Rionegro, Oriente antioqueño.
¿Cómo recuperó la Policía el dinero robado?
Las autoridades rastrearon el vehículo utilizado por los sospechosos mediante cámaras de seguridad y coordinaron un operativo que permitió interceptarlos en Medellín.
¿Qué otros robos millonarios se han registrado en Rionegro?
En marzo de 2026, delincuentes ingresaron a una joyería del municipio tras perforar un muro y hurtaron elementos avaluados en aproximadamente $1.500 millones.
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