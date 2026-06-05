Abren indagación a congresistas que tienen ‘duermiendo’ cerca de 300 procesos contra Petro en la Comisión de Acusación

La Procuraduría General ordenó la apertura de indagación preliminar contra los congresistas de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, por la demora en el trámite de las quejas, denuncias y procesos que involucran las actuaciones del presidente Gustavo Petro.
La información, revelada por Caracol Radio, sostiene que la Sala de Instrucción del Ministerio Público busca establecer si hubo demora injustificada en el trámite de las denuncias y expedientes radicados contra el jefe de Estado. Según el documento conocido, la entidad investiga posibles conductas relacionadas con falta de diligencia, deficiencias organizativas e incluso eventuales prevaricatos por omisión.
“Por falta de diligencia, falta de organización y posibles prevaricatos por omisión de los representantes”, se lee en la decisión del Ministerio Público.