Abren indagación a congresistas que tienen ‘duermiendo’ cerca de 300 procesos contra Petro en la Comisión de Acusación

La Procuraduría General ordenó la apertura de indagación preliminar contra los congresistas de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, por la demora en el trámite de las quejas, denuncias y procesos que involucran las actuaciones del presidente Gustavo Petro. La información, revelada por Caracol Radio, sostiene que la Sala de Instrucción del Ministerio Público busca establecer si hubo demora injustificada en el trámite de las denuncias y expedientes radicados contra el jefe de Estado. Según el documento conocido, la entidad investiga posibles conductas relacionadas con falta de diligencia, deficiencias organizativas e incluso eventuales prevaricatos por omisión. “Por falta de diligencia, falta de organización y posibles prevaricatos por omisión de los representantes”, se lee en la decisión del Ministerio Público.

La apertura de la indagación se produjo después de una diligencia en la que el secretario de la Comisión informó a la Procuraduría sobre la dimensión del represamiento de expedientes que enfrenta esa corporación. De acuerdo con la información entregada, actualmente reposan cerca de 3.000 actuaciones, de las cuales alrededor de 290 corresponden a procesos relacionados con el presidente Petro. En cuanto a los procesos activos, la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta (del Pacto Histórico), explicó que los números de los procesos son: 6440, 7097, 7150, 7332, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471 y 7472. Sin embargo, no reveló el contenido de los mismos. Durante un evento público en Magdalena, el presidente Petro reaccionó a las acusaciones: “Ya me quieren procesar: vida no es el nombre de un candidato y muerte tampoco. Pero hay que pensar porque o si no, lo que hacen es matar a nuestros propios hijos. Y ya ha pasado”. ¿Qué tanto puede avanzar la investigación contra el presidente Petro? La apertura de una investigación preliminar contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política llega en el tramo final de su mandato y revive una discusión recurrente sobre la verdadera capacidad de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para producir decisiones de fondo contra un jefe de Estado en ejercicio.