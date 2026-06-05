Producción de café creció 29% en mayo, pero en el año enfrenta desplome del 14%

La producción de café en Colombia mostró señales de recuperación durante mayo de 2026. Según informó Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), el país produjo 1,06 millones de sacos de café, frente a los 819.000 sacos registrados en el mismo mes de 2025. El resultado representa un crecimiento de 29,4% y confirma una mayor dinámica de la cosecha, tal como había anticipado el gremio cafetero en su informe anterior. Consulte: Estos son los productos ecuatorianos que se pondrán más caros en Colombia con arancel del 75% Sin embargo, Bahamón sostuvo que el comportamiento de la producción sigue marcado por los efectos del clima. “La producción cafetera de mayo confirma lo que habíamos anticipado en nuestro informe anterior: la cosecha comenzó a ganar dinamismo”, señaló Germán Bahamón.

¿Cómo ha impactado el clima la cosecha cafetera?

De acuerdo con el dirigente gremial, la recuperación observada en mayo está relacionada con la ralentización que presentó la cosecha durante el primer semestre del año. Los retrasos en la maduración de los frutos, ocasionados por el régimen de lluvias que ha afectado amplias zonas cafeteras del país, modificaron el calendario habitual de recolección y producción. Por esta razón, aunque mayo registró un incremento significativo frente al año anterior, los resultados acumulados continúan reflejando los efectos de las condiciones climáticas sobre la caficultura nacional.

¿Qué muestran las cifras acumuladas de producción?

Los indicadores de mediano plazo siguen evidenciando una reducción en la oferta cafetera. Entre junio de 2025 y mayo de 2026, la producción nacional alcanzó 12,6 millones de sacos, lo que representa una disminución de 14% frente al mismo periodo anterior. La caída es aún más pronunciada en el acumulado del año. Entre enero y mayo de 2026, Colombia produjo 4,3 millones de sacos, mientras que en igual periodo de 2025 la cifra había llegado a 5,3 millones de sacos. Esto equivale a una reducción de 19%.

¿Qué pasó con las exportaciones de café?

Las exportaciones mantuvieron un comportamiento relativamente estable durante mayo. En ese mes se exportaron 894.000 sacos, una cifra cercana a los 912.000 sacos enviados al exterior en mayo del año pasado. No obstante, al observar el acumulado de los primeros cinco meses del año, las ventas externas muestran una tendencia negativa. Entre enero y mayo de 2026 las exportaciones sumaron 4,15 millones de sacos, una disminución de 22% frente al mismo periodo anterior. A pesar de este comportamiento, la Federación Nacional de Cafeteros fortaleció su participación en los mercados internacionales y alcanzó una cuota superior al 23% de las exportaciones totales de café del país en lo corrido del año.

¿Cómo avanzan el consumo y las importaciones?

Las cifras reportadas por la Federación muestran que las importaciones estimadas de café durante los últimos 12 meses se ubicaron en 1,42 millones de sacos. Por su parte, el consumo interno alcanzó 2,33 millones de sacos, reflejando la importancia que mantiene el mercado nacional dentro de la cadena cafetera. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.