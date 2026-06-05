¿Vuelve a la Premier? El gigante de Inglaterra que pagaría una millonada por el “Cucho” Hernández

A sus 27 años de edad, el colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández vive su mejor etapa como futbolista. Ante su gran nivel, el delantero pereirano es seguido de cerca por un club inglés.

Esta temporada, con el Real Betis, Hernández se consolidó como pieza clave en el ataque y fue figura fundamental para la clasificación del equipo español a la próxima Champions League.

Entre LaLiga, Copa del Rey y Europa League, en esta última en la que alcanzó los cuartos de final, el atacante convirtió 15 goles en 40 partidos, rendimiento que le bastó para ser convocado a la Selección Colombia para jugar el Mundial de fútbol que comienza este 11 de junio en Norteamérica.

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Pero antes de que haga su debut en el certamen, “Cucho” también viene recibiendo ofertas para cambiar de club.

Desde hace algunos meses se ha escuchado que Lazio, de la Serie A de Italia, monitorea al criollo como alternativa prioritaria para renovar y reforzar su frente de ataque, y ahora coge fuerza el rumor de que el Newcastle United buscaría hacerse con los servicios del delantero.

Según se especula en redes sociales, y como lo dio a conocer la página de Facebook “Fichajes FPC”, ese club de la Premier League estaría dispuesto a pagar entre 30 y 40 millones de euros por el traspaso del jugador.

Hernández ya jugó en Inglaterra, entre 2021 y 2022, en representación del Watford F. C.

Por ahora, Juan Camilo, quien este jueves dio a conocer el nacimiento de su segundo hijo (Maxi), se enfoca ahora en el Mundial, con el que espera continuar ratificando su gran momento.

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La Selección juega este domingo su último amistoso, ante Jornada desde las 6:00 de la tarde, previo a su debut en Norteamérica-2026 contra Uzbekistán, el miércoles 17 de junio a partir de las 9:00 de la noche.

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