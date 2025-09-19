Capturan en Cali a Juan Carlos Uribe Bejarano, señalado de ser el determinador del crimen de su hermano Jorge Hernando

En Cali fue capturado este jueves 18 de septiembre Juan Carlos Uribe Bejarano, comunicador y jefe de protocolo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, por su presunta participación como determinante de la desaparición forzada y asesinato de su hermano, el empresario Jorge Hernando Uribe. La detención fue adelantada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación en las instalaciones de la biblioteca.
