‘Marlon’, el abatido cerebro de la fábrica de drones de las disidencias en el Cauca; ¿quién es ‘Rayo’, que toma el mando?

La caída de alias Marlon no representa un golpe común a las estructuras de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco. Es, según expertos, el desmoronamiento del pilar que sostenía las estructuras ilegales de ‘Mordisco’. Iván Jacobo Idrobo era comandante del Bloque Occidental y responsable del Bloque Central de las disidencias de alias Iván Mordisco, por lo que ahí recae su importancia en las disidencias de las Farc. La primera estructura mencionada tiene, según datos de inteligencia militar, 2.617 integrantes distribuidos en once grupos armados: los dos principales son el Frente Dagoberto Ramos, con 616 personas, y la ‘Jaime Martínez’, con 556 integrantes. La segunda estructura tiene 385 personas en armas. Alias Marlon fue abatido este sábado en la vereda de San Isidro, en jurisdicción de Buenaventura, en el Pacífico. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que era el responsable de al menos un centenar de hechos delictivos en el suroccidente y llevaba en las Farc 23 años. Lea también: Fuerzas Militares dieron de baja a alias Marlon, principal cabecilla de las disidencias en el Cauca ‘Marlon’ tenía un perfil que combinaba la frialdad operativa de la “tercera generación” guerrillera y una visión para convertir su bloque en un socio autónomo y motor de expansión nacional del que se surtía alias Iván Mordisco para otras estructuras disidentes del país.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el investigador de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, Gerson Arias, dijo que esta persona, a diferencia de otros cabecillas, no era un simple subordinado. “Bajo su mando directo e indirecto estaban el Bloque Occidental (Jacobo Arenas) y el Bloque Central (Isaías Pardo), sumando aproximadamente 3.000 hombres. Esta cifra representa casi las dos terceras partes de la fuerza total de la facción de Mordisco, estimada en unos 4.200 combatientes”, afirmó Arias en diálogo con este medio. Su poder no era solo nominal. Información de inteligencia militar revelan que entre el 70 % y 80 % de las acciones armadas en zonas críticas como Suárez, Jamundí y Corinto eran responsabilidad de sus hombres y mujeres. Lea también: El comandante “Marlon” y el frente Jaime Martínez de las Farc: los que tienen a Cali aterrorizada Marlon era el arquitecto de la expansión hacia el norte del Valle y el responsable del autodenominado “Plan de retoma del Macizo Colombiano” para conectar el eje Cauca-Huila-Putumayo, como se lee en información de inteligencia militar. Uno de los rasgos más distintivos de su liderazgo, dice Gerson Arias, fue la innovación tecnológica. Alias Marlon estableció en el Cauca una fábrica artesanal de drones de la organización. Mientras un dron comercial con capacidad de ataque puede costar hasta 40 millones de pesos, su estructura lograba ensamblarlos por solo 6 millones, dotándolos de capacidad para cargar hasta seis libras de explosivos. “Este avance permitió que el 60% de la actividad con drones de toda la facción de Mordisco —incluyendo ataques e inteligencia— se concentrara en sus bloques, logrando “bajar” equipos de la Fuerza Pública de altísimo valor con tecnología de bajo costo”, dio a conocer el investigador Gerson Arias, de la FIP. Ahora, el mando recae en alias Rayo, quien hereda un imperio criminal tan tecnificado como violento.

El prontuario de alias Marlon

Los atentados con bombas, que el año pasado sacudieron a Cali, tenían como protagonista a ‘Marlon’ y el frente Jaime Martínez, de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc (EMC), que comanda alias Iván Mordisco. Alias Marlon era uno de los más buscados en el país. Foto: MinDefensa. Alias Marlon era uno de los más buscados en el país. Foto: MinDefensa. Este personaje, por cuya captura había una recompensa vigente de $5.000 millones, estuvo detrás del camión bomba que explotó en 2025 en el barrio La Base, de la capital vallecaucana, dejando seis muertos y decenas de heridos. No se pierda: ¿Quién es “Marlon Vásquez”, el disidente que manda a poner carrobombas en pueblos del Pacífico? La lista de sus crímenes incluye la matanza de seis militares en la vereda Munchique, de Buenos Aires, el 6 de diciembre de 2022; dos carrobombas que destruyeron las subestaciones policiales de los corregimientos Timba y Potrerito, en Jamundí, el 20 y 22 de septiembre de 2023, dejando dos civiles muertos y cinco heridos. También fue responsable de la destrucción de la estación policial de Morales, a punta de tatucos, con dos uniformados muertos, 20 de mayo de 2024; del ataque con rampa de tatucos al batallón Pichincha en el barrio Meléndez, de Cali, el 4 de abril del mismo año; y de las tres bombas contra igual número de CAI de la Policía en esa ciudad, el pasado 10 de junio, que mataron a tres civiles.

Del acuerdo de paz al retorno a las armas

‘Marlon’ pertenecía a una generación de guerrilleros con menor formación ideológica pero con una alta cotización operativa. Formado en el histórico Frente Sexto del Cauca, fue capturado en 2013 por delitos como rebelión, hurto y reclutamiento de menores. Tras el proceso de paz de 2016, obtuvo la libertad condicionada en 2017 y fue firmante del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc. Sin embargo, su compromiso con la paz fue efímero porque a finales de 2018 regresó a la clandestinidad, escalando rápidamente tras ser abatido alias Majin Boo en 2022 hasta convertirse en el máximo comandante del Bloque Occidental en 2023. Le puede interesar: Cuidador de motos, víctima de atentado en Jamundí, sigue vivo y recibe atención urgente, confirmó la Fundación Valle de Lili La relación entre alias Marlon e Iván Mordisco iba más allá, cuenta Gerson Arias. Explica que era más bien un socio del jefe disidente que un subordinado, pues tenía independencia de mando para ordenar acciones violentas. “Debido a que Marlon controlaba las rentas de la minería ilegal y el narcotráfico en el suroccidente (con vínculos directos con carteles mexicanos), su autonomía era total. No era Mordisco quien financiaba a ‘Marlon’; era Marlon quien enviaba hombres y recursos desde el Cauca hacia regiones como Guaviare, Meta, Antioquia y el Catatumbo para sostener las guerras de la organización”, expresa Arias, en diálogo con EL COLOMBIANO. En zonas como el Naya, cerca de donde fue abatido este sábado por tropas de las FF. MM., ejercía una “gobernanza criminal” basada en el flujo masivo de dinero para comprar lealtades comunitarias. No se pierda: Disidencias de ‘Iván Mordisco’ se ensañan con Cali: En cuatro años van 28 atentados que dejaron 11 muertos y 150 heridos Detrás de la estrategia militar se ocultaba una realidad humanitaria devastadora. Alias Marlon es señalado como uno de los máximos responsables de la “exportación” de niños y niñas reclutados forzosamente en el suroccidente para enviarlos como refuerzos a otros frentes en disputa en todo el país, según información militar. Con su desaparición, la facción de alias Iván Mordisco pierde a su “mano derecha” y al único líder con la capacidad económica y militar para disputar territorios a escala nacional, insiste Gerson Arias, de la Fundación Ideas para la Paz.

¿Quién es alias Rayo, su sucesor?