Invima alerta por comercialización fraudulenta de probióticos femeninos “Fyora” y “Lunavia”

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta sanitaria sobre la comercialización fraudulenta de los probióticos femeninos “Fyora” y “Lunavia”, productos que estarían siendo promocionados como suplementos para el bienestar íntimo femenino sin contar con autorización para ese uso.
Según informó la entidad, durante las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) se detectó que ambos productos usan de manera indebida el Registro Sanitario.
De hecho, el Invima explicó que dicho registro “fue otorgado únicamente para el alimento denominado ‘Mezcla para preparar bebida a base de maltodextrina con fructooligosacáridos, probióticos e inulina’, y no para suplementos dirigidos al bienestar íntimo femenino”.
Y es que la alarma recae en que la autoridad sanitaria también señaló que los productos estaban siendo promocionados en plataformas de comercio electrónico con supuestos beneficios para la salud femenina.