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Invima alerta por comercialización fraudulenta de probióticos femeninos “Fyora” y “Lunavia”

Además, señaló que les atribuían propiedades “preventivas, curativas y terapéuticas” sin autorización sanitaria.

  • La entidad señaló que, de estar utilizando el producto, suspender su uso y no comprarlos. Foto: Cortesía Invima/ Redes sociales
    La entidad señaló que, de estar utilizando el producto, suspender su uso y no comprarlos. Foto: Cortesía Invima/ Redes sociales
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta sanitaria sobre la comercialización fraudulenta de los probióticos femeninos “Fyora” y “Lunavia”, productos que estarían siendo promocionados como suplementos para el bienestar íntimo femenino sin contar con autorización para ese uso.

Según informó la entidad, durante las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) se detectó que ambos productos usan de manera indebida el Registro Sanitario.

De hecho, el Invima explicó que dicho registro “fue otorgado únicamente para el alimento denominado ‘Mezcla para preparar bebida a base de maltodextrina con fructooligosacáridos, probióticos e inulina’, y no para suplementos dirigidos al bienestar íntimo femenino”.

Y es que la alarma recae en que la autoridad sanitaria también señaló que los productos estaban siendo promocionados en plataformas de comercio electrónico con supuestos beneficios para la salud femenina.

¿Qué se encontró?

“Se identificó que los productos están siendo promocionados (...) atribuyéndoles propiedades preventivas, curativas y terapéuticas relacionadas con el mejoramiento del equilibrio íntimo femenino y restauración del ecosistema íntimo”, indicó el instituto en su comunicado oficial.

De acuerdo con el Invima, estas afirmaciones incumplen la normatividad sanitaria vigente para alimentos y bebidas en Colombia, por lo que los productos fueron catalogados como fraudulentos.

“Los productos probióticos femeninos marcas ‘Fyora’ y ‘Lunavia’ son considerados fraudulentos, puesto que presentan información que puede inducir a engaño respecto a su naturaleza, composición y uso”, advirtió la entidad.

”Suspender su uso”

Ante la situación, el Invima pidió a la ciudadanía abstenerse de adquirir o consumir estos productos y recomendó a quienes ya los compraron “suspender su uso de manera inmediata”.

También se hizo un llamado a distribuidores y comercializadores para que no los ofrezcan más en el país.

La entidad aseguró que continuará adelantando acciones de inspección, vigilancia y control e invitó a los ciudadanos a consultar sus canales oficiales para verificar alertas sanitarias y productos que puedan representar riesgos para la salud pública.

Alarma por naproxeno

El Invima emitió una alerta sanitaria urgente el pasado viernes 15 de mayo a la ciudadanía tras comprobarse la comercialización fraudulenta de bicarbonato de sodio, naproxeno y ketoconazol, sustancias de uso bastante extendido.

La investigación de la autoridad sanitaria se inició luego de que el establecimiento farmacéutico Tecnología Galénica de Colombia S.A.S. confirmara ante el instituto la falsificación de dichas fórmulas y manifestara su total desconocimiento sobre el origen, la trazabilidad y la cadena de suministro de los lotes incautados.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), los productos alterados fueron identificados así: principalmente, bicarbonato de sodio 1 mEq/mL en frasco por 240 mL (lote 251023274).

Además de una mezcla tópica de Naproxeno 1,6 gr/80 gr con Indometacina 2 gr y Vitamina E 3,375 gr/80 gr (lote 251023275); y una loción capilar o cutánea de Ketoconazol 2% combinada con Desonida 0,1% y Triclosán 0,6% en presentación por 100 mL (lote 250921380).

Frente a esto, el Invima enfatizó que, al tratarse de mercancía ilegal, se desconocen por completo sus componentes reales, sus estándares de pureza y las condiciones higiénicas de su fabricación, factores que anulan cualquier garantía de seguridad o eficacia médica.

En contexto: Cuidado con lo que toma: Invima advirtió sobre la venta ilegal de naproxeno, bicarbonato y ketoconazol adulterados

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