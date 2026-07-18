Carlos Caicedo es denunciado por presunto abuso sexual contra menor de edad

Los detalles de esta última investigación que involucra a una menor de edad fueron revelados por la revista Semana quien indicó que en manos de la Fiscalía habrían chats y testimonios que darían detalle del perturbador caso que involucra a una niña que en ese entonces tenía 8 años.

Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta y exgobernador de Magdalena que r ecientemente aspiró a la presidencia , enfrenta una investigación por presunto acceso carnal con una menor de 14 años , sumándose esto a otras denuncias que ha tenido por presunto acoso sexual sistemático.

De acuerdo con la denuncia conocida por el medio citado, los hechos habrían ocurrido en la madrugada del 17 de julio de 2023 cuando en un apartamento de Santa Marta, Caicedo le exigió a la madre de la menor quedarse a solas con la niña de 8 años en una sala mientras ella, la mamá, esperaba en una habitación.

La denunciante afirmó ante la Fiscalía que al salir de la habitación encontró a a su hija con la pijama mal puesta y a Caicedo con el pene expuesto y una “erección visible”. Previo a ese hecho, el entonces gobernador del Magdalena le habría exigido a la mujer que saliera del apartamento a buscarle comida.

En medio de la negativa de ella, hubo un fuerte altercado verbal con Caicedo. Fue en ese momento, según la denuncia, donde el mandatario local le ordenó encerrarse en una habitación para que lo “dejara hablar a solas con la niña”, supuestamente para preguntarle qué le estaba ocultando.

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La madre no permaneció en la habitación por desconfianza. Fue entonces al salir cuando se encontró con la escena que ella describe como perturbadora. En ese entonces, al ser descubierto, se produjo una nueva confrontación verbal en la que Caicedo amenazó de muerte a la mujer, diciéndole reiteradamente que la iba a lanzar desde el noveno piso del edificio y que destruiría su vida y la de su familia.

En la denuncia se detalló que en ese mismo forcejeo, el exmandatario intentó abusar sexualmente de la madre frente a la menor. Tras lo ocurrido, la mujer logró salir del apartamento con su hija y ambas se refugiaron en la recepción del edificio hasta conseguir transporte para regresar a su hogar.

Tiempo después de aquellas acciones, comenzarían meses de intimidaciones y una persecución personal y laboral, donde Caicedo supuestamente utilizaba amenazas para exigir hablar telefónicamente con la niña. Respecto a esto, el medio mencionado indicó que la Fiscalía ya tenía conocimiento de chats y mensajes donde Caicedo le escribía a la madre de la menor.

“Si yo hubiera sabido que tu hija no contaba nada, se la hubiera metido”, dice uno de los chats del gobernador a la mujer. En manos del ente acusador también habría mensajes en los que Caicedo exigía que llevaran a la niña a donde él se encontraba con el fin de acceder sexualmente a ambas.