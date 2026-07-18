Carlos Caicedo es denunciado por presunto abuso sexual contra menor de edad

Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta y exgobernador de Magdalena que recientemente aspiró a la presidencia, enfrenta una investigación por presunto acceso carnal con una menor de 14 años, sumándose esto a otras denuncias que ha tenido por presunto acoso sexual sistemático.
Los detalles de esta última investigación que involucra a una menor de edad fueron revelados por la revista Semana quien indicó que en manos de la Fiscalía habrían chats y testimonios que darían detalle del perturbador caso que involucra a una niña que en ese entonces tenía 8 años.