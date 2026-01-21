“Conmigo se escala rápido si me complace”: las denuncias de presunto acoso sexual contra Carlos Caicedo y su entorno

Al menos cuatro mujeres decidieron romper el silencio y relatar episodios de presunta violencia contra la mujer ocurridos durante la administración del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Sus testimonios apuntan no solo a conductas individuales, sino a lo que describen como un ambiente de abuso y encubrimiento dentro del movimiento político Fuerza Ciudadana, en el que altos funcionarios y asesores habrían actuado con total impunidad.

Uno de los testimonios es el de una mujer que asegura que, durante un evento oficial del departamento, Caicedo le habría insinuado que subiera a su habitación con el fin de “complacerlo” a cambio de favorecerla con ascensos y cargos bajo su poder. Ella se negó y, por primera vez, decidió hacer pública su historia.

Le puede interesar: Pelea entre Idárraga y Rodríguez remueve al Gobierno y salpica a la Fiscalía

“Fue un momento complicado, complejo, porque la única forma de poder escalar dentro del movimiento y de poder escalar a nivel laboral era acceder a las pretensiones que él en su momento nos pedía. En reuniones que se hacían en hoteles muy representativos de la ciudad, él señalaba en qué habitación estaba, nos pedía que subiéramos, en mi caso, que subiéramos, que estaba en tal habitación, que de esa manera podía escalar mucho más rápido dentro de la Gobernación o de la entidad, en mejores cargos si accedía a estar a solas con él. Yo le dije que no, que yo iba a escalar dentro de la Gobernación por mi capacidad profesional, por el tema laboral, pero no accediendo a esos caprichos o a esas insinuaciones de él”, narró a La FM.

La negativa tuvo consecuencias laborales. La mujer explicó que en ese momento aspiraba a un cargo directivo, pero al no acceder a las pretensiones, su situación se estancó. “Simplemente me quedé como contratista. De los doce meses del año, solo pude cobrar cinco o seis. Los otros meses prácticamente regalé mi trabajo esperando ser tenida en cuenta, pero no pasó”, contó.

Conozca: Gobierno eliminó requisito de inglés: 72 nuevos embajadores no tendrían que acreditarlo

Más allá del impacto profesional, la denunciante señaló las secuelas personales y psicológicas que dejó esa experiencia, y explicó por qué decidió hablar ahora. “La única forma de acabar con esto es denunciarlo, decir lo que de verdad sufrimos y lo que pasamos dentro del movimiento, tanto a nivel personal como laboral. El daño psicológico es bastante complejo”, afirmó.

En su testimonio también hizo un llamado a otras mujeres que habrían vivido situaciones similares. “Sé que muchas han pasado por esto, incluso por situaciones peores que las mías. Por eso digo que denuncien, porque la única forma de acabar con esto es esa”, concluyó.

De acuerdo con una investigación de La FM, ese no sería un hecho aislado, sino un presunto patrón de abusos en el entorno más cercano del candidato.

El medio citado también reveló la versión de otra mujer que trabajó en la Gobernación del Magdalena y que asegura haber sido acosada y tocada sin su consentimiento por un alto funcionario y asesor cercano al equipo político de Caicedo. Según su relato, el hombre aún hace parte del movimiento y ocupa un cargo político relevante, pese a las denuncias que existirían en su contra.