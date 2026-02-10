Fiscalía acelera investigación contra Carlos Caicedo por presunto acoso sexual

La Fiscalía decidió dar trámite preferente a la investigación por presuntos hechos de acoso sexual que involucran al exgobernador del Magdalena y hoy candidato presidencial, Carlos Caicedo, una determinación que abre la puerta a que se adopten decisiones judiciales en plena antesala del proceso electoral.
El expediente fue asumido por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, luego de establecerse que las conductas denunciadas habrían ocurrido durante el periodo en el que Caicedo ejercía como gobernador. Ese elemento, sumado a la naturaleza de las acusaciones, llevó al ente acusador a mover el caso a un nivel de mayor jerarquía y seguimiento.
