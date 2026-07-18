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Tajed Pogacar ganó la etapa 14 del Tour de Francia y se mantiene como líder de la general

Los colombianos Egan Bernal y Éiner Rubio fueron protagonistas en la fracción, pero no pudieron mantener el ritmo para buscar la victoria.

  • El esloveno Tajed Pogacar celebra su victoria en la etapa 14 del Tour de Francia. FOTO GETTY
    El esloveno Tajed Pogacar celebra su victoria en la etapa 14 del Tour de Francia. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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El maillot amarillo Tadej Pogacar logró su cuarta victoria de etapa en este Tour de Francia, este sábado en la etapa 14, con final en Markstein Fellering, mientras que la joya francesa Paul Seixas arrebató al español Juan Ayuso el maillot blanco de mejor joven.

Ya vencedor en Le Markstein hace tres años, el esloveno atacó a 1,6 km para la cumbre del col du Haag, a cinco kilómetros para meta, y logró su cuarta victoria en este Tour con 38 segundos de ventaja sobre su compañero Isaac Del Toro y sobre Paul Seixas.

Los colombianos fueron protagonistas

En la parte intermedia de la etapa, los colombianos Egan Bernal y Éiner Rubio estuvieron en la lucha por la victoria de la fracción, dando la pelea en la montaña, aprovechando las condiciones del recorrido para mostrar sus condiciones como escaladores, aunque los favoritos nunca se despegaron del lote que quería la victoria.

Fue un gran esfuerzo de los colombianos, que lucharon, dieron la pelea y buscaron por todos los medios estar en los lugares de privilegio para rematar la etapa en busca del triunfo, algo que no era fácil, pues corredores como Richard Carapaz, Remco Evenepoel, Isaac del Toro, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Florian Lipowitz, Paul Seixas y Juan Ayuso, entre otros.

Pogacar, cuatro veces ganador de la carrera, ya había impuesto su autoridad en las anteriores etapas de montaña, pero este sábado en la cordillera de los Vosgos volvió a subrayar su superioridad con otro devastador ataque final.

Esta fue su victoria 25 de etapa en la Grande Boucle desde su primera participación en 2020.

En los bosques de los Vosgos, el equipo UAE de Pogacar controló la carrera y nunca dejó más de tres minutos a la escapada.

Seis hombres se destacaron en cabeza: Tobias Johannessen y su hermano gemelo Anders Johannessen, el ecuatoriano Richard Carapaz y su compañero de equipo Ben Healy, el colombiano Einer Rubio y el francés Valentin Paret-Peintre. Este último pasó en cabeza en los primeros puertos del día y acumuló valiosos puntos en la lucha por el maillot de lunares de mejor escalador.

Tobias Johannessen y Richard Carapaz fueron los últimos en ser alcanzados a pocos kilómetros de la meta y terminaron 14º y 15º en Markstein Fellering.

Juan Ayuso, que llevaba el maillot blanco desde hacía varios días, cayó a la quinta plaza de la general, a tres segundos de Seixas, y algo más lejos de Remco Evenepoel (3º) y Jonas Vingegaard (2º).

Clasificación de la Etapa 14

1. Tadej Ppogacar, 4:00.07

2. Isaac del Toro, a 38 segundos

3- Paul Seixas, m.t.

4. Jonas Vingegaard, a 44 seg.

5. Renco Evenepoel, a 48 seg.

6. Juan Ayuso, a 50 seg.

7. Florian Lipowitz, m.t.

8. Richard Carapaz, a 1.18

9. Johannessen, a 1.40

10. Mattias Skjelmose, m.t.

Colombianos

14. Egan Bernal, a 3.30

21. Éiner Rubio, a 5.27

Clasificación General

1. Tadej Pogacar, 51:18.28

2. Jonas Vingegaard, a 4:30

3. Remco Evenepoel, a 5:04

4. Paul Seixas, a 5:19

5. Juan Ayuso, a 5.22

6. Florian Lipowitz, a 5.44

7. Isaac del Toro, a 5.50

8. Mattias Skjelmose, a 7.35

9. Tom Pidcock, a 7.59

10. Lenny Martínez, a 8.25

Colombianos

11. Egan Bernal, a 15. 55

32. Éiner Rubio, a 1:27.08

42. Sergio Higuita, a 1:48.26

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