Tajed Pogacar ganó la etapa 14 del Tour de Francia y se mantiene como líder de la general

El maillot amarillo Tadej Pogacar logró su cuarta victoria de etapa en este Tour de Francia, este sábado en la etapa 14, con final en Markstein Fellering, mientras que la joya francesa Paul Seixas arrebató al español Juan Ayuso el maillot blanco de mejor joven.

Ya vencedor en Le Markstein hace tres años, el esloveno atacó a 1,6 km para la cumbre del col du Haag, a cinco kilómetros para meta, y logró su cuarta victoria en este Tour con 38 segundos de ventaja sobre su compañero Isaac Del Toro y sobre Paul Seixas.

Los colombianos fueron protagonistas

En la parte intermedia de la etapa, los colombianos Egan Bernal y Éiner Rubio estuvieron en la lucha por la victoria de la fracción, dando la pelea en la montaña, aprovechando las condiciones del recorrido para mostrar sus condiciones como escaladores, aunque los favoritos nunca se despegaron del lote que quería la victoria.

Fue un gran esfuerzo de los colombianos, que lucharon, dieron la pelea y buscaron por todos los medios estar en los lugares de privilegio para rematar la etapa en busca del triunfo, algo que no era fácil, pues corredores como Richard Carapaz, Remco Evenepoel, Isaac del Toro, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Florian Lipowitz, Paul Seixas y Juan Ayuso, entre otros.