Carlos Eduardo Mora, tercer condenado por crimen de Miguel Uribe; pagará 21 años de prisión

Un juez de Bogotá condenó a 21 años de prisión a Carlos Eduardo Mora González, tras avalar el preacuerdo firmado con la Fiscalía General de la Nación, por su participación en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de la capital.

Según la investigación, Mora González participó en la logística del ataque. Entre otras acciones, condujo y facilitó un vehículo con el que se hizo un reconocimiento previo del lugar donde se perpetró el crimen.

Lea aquí: Miguel Uribe Londoño aseguró que la plata para el magnicidio de su hijo “vino de Venezuela”

En desarrollo.