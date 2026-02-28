Miguel Uribe Londoño confesó que la plata para el magnicidio de su hijo “vino de Venezuela”

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, decidió hablar nuevamente sobre el magnicidio de su hijo, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá, y sobre lo que ha sucedido después de su salida del Centro Democrático. El candidato, de 73 años, explicó además las razones por las que llegó al Partido Demócrata Colombiano para continuar con su campaña de cara a las elecciones presidenciales de mayo. Lea también: Miguel Uribe Londoño relanzó su campaña con ataque “al jefe del Centro Democrático” Y es que Uribe Londoño ha enfatizado su intención de esclarecer las causas del crimen de Miguel y de llegar a los responsables intelectuales para que se haga justicia. En una entrevista con Semana dijo que el senador “iba a transformar a Colombia”. “Su causa era la seguridad. La voz de Miguel no podía quedarse por fuera del debate presidencial y resulta que la asesinaron dos veces: en primer lugar, con su asesinato, y luego con el asesinato moral que me hicieron a mí en el Centro Democrático”, afirmó.

Sinsabor por la expulsión del Centro Democrático

Uribe Londoño aseguró sentir todavía un sinsabor por su expulsión de la colectividad del máximo líder, Álvaro Uribe Vélez, aunque no siente rencor. “Fue una injusticia, me expulsaron del proceso. No violé ninguna norma del proceso, pero esa fue una decisión de Uribe. Él es el dueño del partido. Decidió expulsarme, me sacó. Entonces, silenció la voz de Miguel”. “Claro que me dolió, pero no tengo ningún rencor. Le perdono al presidente Uribe que en algún momento se irritara con mi esposa, Delia, y conmigo. La trató como no la debió tratar, pero está perdonado. Tengo un corazón que perdona, no tengo ningún problema con el presidente Uribe”, agregó al medio citado.

El dinero desde Venezuela

No obstante, el político se mostró también preocupado por la situación de narcotráfico en Colombia, lo que para él significa la posible destrucción de la economía nacional. “El presidente Trump está empeñado en que eso se tiene que acabar y está bien enfocado. Para fortuna nuestra, el 3 de enero de este año fue un día muy importante, cuando Trump sacó al narcoterrorista dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Ese hombre nos hizo mucho daño”, señaló.