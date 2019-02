Carlos Valdés cayó parado en la Fiscalía

Ayer apareció la hoja de vida del exdirector de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, como aspirante al cargo de asesor de despacho del fiscal general Néstor Humberto Martínez. Hasta ahora es el único.

Los únicos requisitos exigidos para la postulación son tener tarjeta profesional, título de especialización o maestría y contar con 7 años de experiencia.

Valdés renunció a su cargo el 20 diciembre del año pasado, tras admitir un error científico, de la entidad que dirigía, en la investigación por la muerte de Jorge Enrique Pizano, testigo clave del caso Odebrecht.

Medicina Legal es una entidad adscrita a la misma Fiscalía y, por ende, Martínez era el jefe de Valdés al momento en que éste reconoció el error que lo llevó dimitir como director. Es decir, Valdés cambiaría de entidad, pero no de jefe.

No fue cualquier equivocación. Inicialmente Valdés ofreció una rueda de prensa, que tuvo lugar el 27 de noviembre, en la que estuvo acompañado por el fiscal Luis González. Allí afirmó que la muerte de Pizano se debió a un infarto y no a un envenenamiento por cianuro. Sin embargo, luego, el 19 de diciembre, un día antes de presentar su renuncia, Valdés aseguró que los peritos solo podían decir que no había cianuro en el cuerpo de Pizano, pero no que no fue envenenamiento: “Medicina Legal no hizo la necropsia, se enteró días después con el cuerpo incinerado. No damos fe en la causa”.